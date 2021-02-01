İngiltere'den Türkiye'ye gelen modacı Şule Cooper, Hande Erçel'in dişlerine benzer dişlere sahip olmak için Dr. Ç.K'ye gitti. İddiaya göre sorunlu dişlerin yanında sağlam dişleri de hatalı bir şekilde kesildi.
Cooper'ın yapılan porselen dişlerinin Erçel'in dişleri ile alakası olmadığını söylemesi üzerine Dr. Ç.K "Çüş artık, yavaş olun. İşte iş bu kadar oluyor. Ne yapayım, siz zaten sırf genç olduğu için o diş modelini istiyorsunuz. Sizin yaşınız bu modele uygun mu, bir bakın. Dişinizi yapmıyorum nereye giderseniz gidin" dedi. Ortada kaldığını belirten Cooper, doktoru mahkemeye verdi.
4 bin 600 euro ücret ödediğini belirten Şule Cooper'ın dişlerinin düzelmesi için en az bir yıla ihtiyaç olduğu bildirildi.
Güzel oyuncu Hande Erçel'in dişlerinin modelini yaptırmak isteyen Cooper, kendi orijinal dişlerinden de oldu...
Cooper'ın yapılan porselen dişlerinin Erçel'in dişleri ile alakası olmadığını söylemesi üzerine Dr. Ç.K "Çüş artık, yavaş olun. İşte iş bu kadar oluyor. Ne yapayım, siz zaten sırf genç olduğu için o diş modelini istiyorsunuz. Sizin yaşınız bu modele uygun mu, bir bakın. Dişinizi yapmıyorum nereye giderseniz gidin" dedi. Ortada kaldığını belirten Cooper, doktoru mahkemeye verdi.
4 bin 600 euro ücret ödediğini belirten Şule Cooper'ın dişlerinin düzelmesi için en az bir yıla ihtiyaç olduğu bildirildi.
Güzel oyuncu Hande Erçel'in dişlerinin modelini yaptırmak isteyen Cooper, kendi orijinal dişlerinden de oldu...