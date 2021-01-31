Üçünün ansızın ayrılığı kafaları duvarlara vurdurdu! Ramo'da üç ünlü oyuncunun peş peşe ayrılığı seyirciyi isyan ettirdi. Olgun Şimşek EDHO'ya geri mi dönüyor soruları ünlü ismin Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları sıkça yapılmaya başlandı. Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu talepler daha da arttı. İzleyiciler iki Kimsesiz'in bir araya gelmesini ve fırtınalar estirmesini istiyor.
İŞTE YENİ FRAGMAN
EDHO 181. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık karışıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!" sözleri damga vurdu. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 181.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181.bölümüyle 2 Şubat Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"İşte şimdi öksüz kaldık..."
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.
Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.
Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.