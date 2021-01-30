Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.01.2021 15:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2021 15:47
    ABONE OL

    Sıboşlar etrafta cirit atıyor! : Alaşağı olacak müttefiklerinden biri hasım oldu

    Sıboşlar etrafta cirit atıyor! izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Masadaki ittifak alaşağı olacak müttefiklerinden biri hasım oldu. Nefes kesen sahneleriyle heyecanın dozajını iyice artıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde gelecek hafta ortalık iyice birbirine girecek. Tufan'ın yakın dostu İdris'in oğlu Kaya'nın, Behzat ve Tipi tarafından öldürülmesi Çakırbeyli-Façalı aileleri kendilerini yeni bir savaşın içinde bulacak. Kaya'nın ölümü yeni ittifakların yapılmasına neden olacak. Yeni bölümde yaşanacak olayları heyecanla bekleyen izleyiciler 181. bölüm fragmanında meydana gelecek olaylara odaklandı.

    takvim.com.tr
    EDHO 181. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Salı akşamları macerasına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kaya'nın ölümüyle birlikte masanın ittifağı iyice bozulacak. Kimsesiz Doğan'ın gelmesiyle birlikte zaten Hamdi ve Yaman Korkmaz masanın bir önemi kalmadığını ifade etmişti. Ayrıca Ebru'nun hainliğini kaldıramayan Ceylan, Cihan'ın mekanına giderek yanlış ilk hareketinde kafasına mermiyi sıktı. Aynı zamanda Yaman vasıtasıyla evlerini basan kişinin Kaya olduğunu öğrenen Tipi ve Behzat, İdris'in mekanına giderek Kaya'yı ve adamlarını öldürdü. Doğan'ın Hamdi'ye racon kestiği sahnede heyecan doruklara çıktı. Yaşanan bu olay sonrası izleyiciler heyecanla EDHO 181. bölüm fragmanını bekliyor. İşte haftanın en çok izlenen sahnesi...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

    Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

    HAİN ORTAYA ÇIKTI

    Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

    EBRU ŞOKU

    Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

        ŞEBEKE OLAYLARI BİLİYOR MU?

        Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

        BEHZAT, KAYA'YA KURŞUN YAĞDIRIYOR

        Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.

        FAÇALILARDAN BASKIN

        Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

            EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

            Çakırbeylileri sarsan olay

            Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

            Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür.

            Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

                Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.

                Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

                Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.
                    Haberler Magazin Sıboşlar etrafta cirit atıyor! EDHO 181. bölüm fragmanı: Alaşağı olacak müttefiklerinden biri hasım oldu