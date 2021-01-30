Salı akşamları macerasına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kaya'nın ölümüyle birlikte masanın ittifağı iyice bozulacak. Kimsesiz Doğan'ın gelmesiyle birlikte zaten Hamdi ve Yaman Korkmaz masanın bir önemi kalmadığını ifade etmişti. Ayrıca Ebru'nun hainliğini kaldıramayan Ceylan, Cihan'ın mekanına giderek yanlış ilk hareketinde kafasına mermiyi sıktı. Aynı zamanda Yaman vasıtasıyla evlerini basan kişinin Kaya olduğunu öğrenen Tipi ve Behzat, İdris'in mekanına giderek Kaya'yı ve adamlarını öldürdü. Doğan'ın Hamdi'ye racon kestiği sahnede heyecan doruklara çıktı. Yaşanan bu olay sonrası izleyiciler heyecanla EDHO 181. bölüm fragmanını bekliyor. İşte haftanın en çok izlenen sahnesi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.