Ramo dizisinden Yiğit Özşener, Olgun Şimşek ve Pelin Körmükçü'nün peş peşe vedaları izleyicileri isyan ettirmişti. Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları sıkça yapılmaya başlandı. Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu talepler daha da arttı. İzleyiciler iki Kimsesiz'in bir araya gelmesini ve fırtınalar estirmesini istiyor.

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.