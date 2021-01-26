Ramo dizisinden Yiğit Özşener, Olgun Şimşek ve Pelin Körmükçü'nün peş peşe vedaları izleyicileri isyan ettirmişti. Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları sıkça yapılmaya başlandı. Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu talepler daha da arttı. İzleyiciler iki Kimsesiz'in bir araya gelmesini ve fırtınalar estirmesini istiyor.
OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.
OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI
Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.