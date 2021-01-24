Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.01.2021 08:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 08:15
    ABONE OL

    EDHO'da ihanet ve acı veda! İzleyenler şaşkın ters köşe yapıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle

    Hayriye Ana'nın ölümü şok etkisi yaratırken olmak üzere tüm aile üyeleri cenaze ve sonrasında yasa boğuldu. Son anda açığa çıkma tehlikesinden kurtulan , Fetih'in adamı Fuat ile anlaşma yaparak Hızır'ı vurmak üzere ittifak kurdu. Ceylan'dan şüphe eden ve mezarlığa gelen Ceylan ise hainin işini tek kurşunla bitirdi. İzleyiciler bir yandan Hızır'ın vurulup vurulmadığını merak ederken gözlerini EDHO 180. bölüm fragmanına çevirdi. Korkmazlar, ler'in ayak bağı olarak faaliyetlerini güçleştiren eylemlerde bulunmaya devam ederken beklenmedik bir zaman diliminde Doğan'ın gelişiyle ne yapacağını bilemez hale geldiler.

    takvim.com.tr
    EDHO'da acı veda! İzleyenler şaşkın ters köşe yapıldı! Hain o isim!

    Salı akşamlarının efsanesi EDHO'da son kısmında yaşanan çeşitli gelişemeler sonrası hain ismin akıbetine çevrildi. Derin sarsıntının tesiriyle kendini yine derlemekte bir hayli zorlansa da içeride saklı işler çeviren köstebeğin kıskıvrak tutabilmek için varını yoğunu ortaya koyup tek tek amacına erişmesinin ardından Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180.bölüm fragmanı bekleniyor. Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunu; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu ve Ozan Akbaba gibi isimlerin oluşturduğu ve Salı akşamı heyecan ve gerilim dolu sahneleriyle tutkunlarının karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da önemli gelişmeler yaşandı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 180.BÖLÜM FRAGMANI

    Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunu; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu ve Ozan Akbaba gibi isimlerin oluşturduğu ve Salı akşamı heyecan ve gerilim dolu sahneleriyle tutkunlarının karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180.bölüm fragmanı şu an için henüz duyurulmadı...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "İşte şimdi öksüz kaldık..."

    Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

    ACI VEDA

    Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.

    ŞOK ETKİSİ YARATIYOR

    Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.

        HAİN ORTAYA ÇIKACAK

        İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

        KİMSESİZ DOĞAN GERİ DÖNÜYOR

        Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.

        ALPASLAN'IN ELİ GÜÇLENİYOR

        Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

        KAYA'NIN PLANI

        Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.

        FAÇALILARA BASKIN

        Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.

            SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

            Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir.

            Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır. Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.

            Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

            EDHO OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

            Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Yayınlandığı günlerde izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

            Oktay Kaynarca

            Sanem Çelik

            Yunus Emre Yıldırımer

            Ozan Akbaba

            Sabina Toziya

            Kenan Çoban

            Turgay Tanülkü

            Yalçın Hafızoğlu

            Hakan Karsak

            Ceren Benderlioğlu

            Sevil Akı Saner

            Ali Sürmeli

            Emir Benderlioğlu

            Selin Işık

            Tevfik Erman Kutlu

            Hüseyin Avni Danyal

            Turgut Tunçalp

            Şener Savaş

                EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?

                Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılıyor. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Hızır Çakırbeyli sevdasından da vazgeçmez.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin EDHO'da ihanet ve acı veda! İzleyenler şaşkın ters köşe yapıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle