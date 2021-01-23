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    • 23.01.2021 22:56
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    • 23.01.2021 23:26
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    yarışmacısı yoksa torpilli mi! Bu hafta elenen isim çıka çıka bakın kim çıktı ünlü teknik direktör meğer...

    yarışmacısı yoksa torpilli mi! Bu hafta elenen isim çıka çıka bakın kim çıktı ünlü teknik direktör meğer... TV 8 ekranlarında yeni sezonuyla macerasını tam gaz sürdüren Survivor'da bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bu hafta adaya veda eden isim oldu. Sancakay'ın elenmesiyle birlikte gözler hayatına çevrildi. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar bazı detaylar ortaya çıkıyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    Survivor'ın elenen yarışmacısıyla ilgili flaş detay!

    Haftanın belirli günlerinde izleyicisiyle buluşan ve yarışmacılarıyla çok konuşulan Survivor yeni sezonuyla adından söz ettirmeyi başardı. 14 sezondur ekranlarda olan yarışmada birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor. Ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımındaki isimler dikkat çekiyor. Son günlere damga vuran isimlerden biri gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül oldu. Takım arkadaşlarının eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sancakay eleme adayı olarak çıkmış ve adaya veda etmişti. Sancakay Ilım Morgül hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanların ağzı açık kaldı.

    DİKKAT ÇEKEN ANLAR...

    Survivor Ünlüler-Gönüllüler'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen iki ekip arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Bu haftaya adaya veda eden isim ise Sancakay oldu.

    İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme Dora, Sancakay ve Hanzade arasında yaşandı. Ve yapılan oylama sonucunda eleme adayı Sancakay oldu.

    Sancakay'ın takım arkadaşı Dora'nın üzerine yürüdüğü görüntüler ağızları açık bırakırken Sancakay hakkındaki bu gerçek herkesi çok şaşırttı.

        Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine başladı. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.

        Daha sonra ise futbola yöneldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Rusça'nın yanı sıra İngilizce'de biliyor.

        2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul'da devam ettirdi.

            Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazanarak İstanbul'a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisidir.

            Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrolü canlandırdı.

            Aynı zamanda müzik eğitimi de alan Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.

                SANCAKAY NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

                Survivor izleyicileri Sancakay isminin anlamını merak ediyor. Sancakay ismi hem kadın hem erkek için kullanılmaktadır. Sancakay ismi ise iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Sancak kelimesi mızrak ya da mızrağa takılan bayrak anlamına gelirken ay kelimesi de gökyüzündeki ayı temsil etmektedir. Bu nedenle Sancakay üstünde ay olan sancak anlamına gelmektedir.

                ÜNLÜ DİREKTÖRÜN YEĞENİ ÇIKTI

                Galatasaraylı eski futbolcu Barış Özbek'in yanı sıra futbol camiasından bir ismin daha yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.

                Ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni Sancakay Ilım, Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda mücadele ediyor.
                    Haberler Magazin Survivor yarışmacısı yoksa torpilli mi! Bu hafta elenen isim çıka çıka bakın kim çıktı ünlü teknik direktör meğer...