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    • 23.01.2021 01:05
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    Nergis'i kaçırdılar! 5. bölüm fragmanı yayında: Akisyon yine tavan...

    'nin sevilen dizisi nın merakla beklenen fragmanı geldi. Akıncı dizisi aksiyon sahneleri ve sıra dışı senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitlerken 5. bölümün de fragmanı izleyicilerle buluştu. Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanına "Nergis'i kaçırdılar" sözleri damga vurdu.

    Akıncı 5. bölüm fragmanı yayında

    atv'nin sebilen dizisi akıncının merakla beklenen fragmanı geldi. Akıncı dizisi aksiyon sahneleri ve sıra dışı senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitlerken 5. bölümün de fragmanı izleyicilerle buluştu.

    Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanına "Nergis'i kaçırdılar" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister. Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar.

        Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir.

        Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.
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