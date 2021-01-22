Akıncı 4. bölüm canlı izle seçeneği günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Akıncı dizisi heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. ATV'nin Cuma akşamına damgasını vuran Akıncı dizisinin bu hafta yayınlanacak dördüncü bölümünde heyecan dolu gelişmeler peş peşe yaşanacak. Yeni bölümde Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç topluyor. Peki, Akıncı'da bu hafta neler olacak? İşte dizide bu hafta yaşanacak gelişmeler

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AKINCI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Birileri arkandan iş çeviriyorsa sen onlardan öndesindir demektir..."

Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister.