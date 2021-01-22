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    • Magazin
    • 22.01.2021 18:58
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    • 22.01.2021 18:58
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    ! ATV canlı yayın seçeneği ile yeni bölüm izle

    ve ATV canlı yayın seçeneği ile yeni bölüm izle seçeneği dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. İlk üç bölümüyle dikkat çeken Akıncı dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım istiyor. İşte Akıncı 4. bölüm canlı izleme seçeneği...

    Akıncı 4. bölüm canlı izle!

    Akıncı 4. bölüm canlı izle seçeneği günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Akıncı dizisi heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. ATV'nin Cuma akşamına damgasını vuran Akıncı dizisinin bu hafta yayınlanacak dördüncü bölümünde heyecan dolu gelişmeler peş peşe yaşanacak. Yeni bölümde Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç topluyor. Peki, Akıncı'da bu hafta neler olacak? İşte dizide bu hafta yaşanacak gelişmeler

    AKINCI 4. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İLE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKINCI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKINCI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Birileri arkandan iş çeviriyorsa sen onlardan öndesindir demektir..."

    Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister.

    Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar.

    Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar.

        Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.

        AKINCI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister.

        CEVDET'İN USULSÜZ İŞLERİNİ TAKİBE ALINIYOR

        Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır.

            SÜRPRİZ BİR İSİM

            Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.
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