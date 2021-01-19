Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2 hafta aranın ardından bu akşam 179. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu hafta Hayriye Çakırbeyli'nin vedası izleyicileri derinden sarsacak. Sabina Toziya'ya hastalığının durumu göz önüne alınarak senaryoda değişiklik yapıldı ve usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Peki, EDHO Hayriye Ana öldü mü? Sabina Toziya sağlık durumu nedir, ne oldu? Sabina Toziya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
EDHO HAYRİYE ANA ÖLDÜ MÜ?
Hayriye Ana karakterini canlandıran Sabina Toziya'nın sağlık durumu nedeniyle senaryoda revize yapıldı. Hayriye Çakırbeyli'nin vefatı senaryoya eklendi ve usta oyuncu diziye veda etmiş oldu.
İşte detaylar;
SABİNA TOZİYA SAĞLIK DURUMU NEDİR?
Dizinin 72 yaşındaki 'Hayriye Ana'sı Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar usta oyuncunun beyninde tümör tesbit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu, daha sonra normal servise çıkarılırken, Sabina Toziya'nın dün evine götürüldüğü öğrenildi.
SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ
Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.
AMELİYATI MAKEDONYA SAĞLIK BAKANI YAPTI
Usta oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce yaptı. Eşi Türk olan Makedonya'nın Arnavut asıllı Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Süleymani de Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Herkesin çok sevdiği ve hayranlık duyduğu oyuncuyu ihtiyaç halinde Atv yönetimi de hastane uçakla İstanbul'a getirmek için hazırlık yaptı.
SENARYO REVİZE EDİLDİ
Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Dizi ekibi dört gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı.
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 doğumlu oyuncudur. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırıyordu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"İşte şimdi öksüz kaldık..."
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.
ACI VEDA
Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.
ŞOK ETKİSİ YARATIYOR
Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.
HAİN ORTAYA ÇIKACAK
İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.