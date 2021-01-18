Acun Ilıcalı'dan flaş karar fişi çekti ilerleyen haftalarda... Yalan oldu artık ekranlarda olmayacak veda zamanı geldi! Yakın bir zamanda Masterchef Türkiye'nin final yapmasıyla birlikte Survivor 2021 başladı. Masterchef'in reytinglerinin iyi olması ve yılbaşında özel bir programla ekranlarda olan; juri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye'nin başlayacağı konuşulmakta. O Ses 2021 Yılbaşı programıyla da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu nedenle Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çektiği iddia edildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...