Hızır canını hiçe saydı! Ölüm geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da o isme sıkılacak! Başından beri içlerinde ajanlık yapan Ebru'nun ihanetinin ortaya çıkıp çıkmayacağı yeni bölümde belli olacak. Hatırlandığı üzere Ceylan ve Ebru, Bahar'ı otelde köşeye sıkıştırmıştı. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ortalığı kasıp kavuracak transfer girişiminde bulundu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, kahramanca ortaya atılan Hızır, Tipi'nin göz göre göre öldürülmemesi için hayatını riske atmıştı. Tipi'nin cezalandırılamaması adına elini taşın altına koyup canını hiçe sayan Hızır'ın çıkışı şiddetli deprem etkisi meydana getirmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179.bölüm fragmanı geldi mi? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EDHO'YA YENİ OYUNCU
Bir süredir ekranlardan uzak kalmış olsa da sürprizlerin ardı arkasının kesilmeyeceği yeni bölümleriyle bekleyenlerin huzuruna geçecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Levent Sülün eklendi. Dinamikliğini kaybetmeyen bir oyuncu akışının olduğu Eşkıya Dünyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da boy gösterecek olan Levent Sülün, mesleki kariyerinde televizyon dünyasına damgasını vuran Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi isimli dizi projelerinde yer almıştır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA REYTİNGLERİ ALTÜST EDEN SAHNE!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli'nin ağızları bir karış açık bırakan açıklamalar gerçekleştirerek; "Masanın 14. kuralına göre, masada liderlik etmiş bir kişi, masanın üyelerinden biri için hayatını ortaya koyabilir. İlyas Tipi için yapman gerekeni bana yapacaksın" sözleriyle ders niteliğinde bir tavır sergilemesi izleyici kitlesinin ilgi odağı haline haline gelerek sosyal medyada kendine geniş ölçüde yer buldu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179.BÖLÜM FRAGMANI DUYURULDU MU?
Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunu; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu ve Ozan Akbaba gibi isimlerin oluşturduğu ve Salı akşamı heyecan ve gerilim dolu sahneleriyle tutkunlarının karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179.bölüm fragmanı şu an için henüz paylaşılmadı. Fakat yayıncı kuruluş tarafından aktarılır aktarılmaz içeriğimizde yeni bölüm fragmanı videosuna yer verilecektir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
YAMANLARIN HAİN PLANI
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.
KORKMAZLARIN AMACI NE?
Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir.
Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK
Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.
Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.
EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR
Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır.
Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
CEYLAN KİME SIKACAK?
Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
EDHO OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Yayınlandığı günlerde izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
Oktay Kaynarca
Sanem Çelik
Yunus Emre Yıldırımer
Ozan Akbaba
Sabina Toziya
Kenan Çoban
Turgay Tanülkü
Yalçın Hafızoğlu
Hakan Karsak
Ceren Benderlioğlu
Sevil Akı Saner
Ali Sürmeli
Emir Benderlioğlu
Selin Işık
Tevfik Erman Kutlu
Hüseyin Avni Danyal
Turgut Tunçalp
Şener Savaş
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?
Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılıyor. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Hızır Çakırbeyli sevdasından da vazgeçmez.