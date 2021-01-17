Hızır canını hiçe saydı! Ölüm geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da o isme sıkılacak! Başından beri içlerinde ajanlık yapan Ebru'nun ihanetinin ortaya çıkıp çıkmayacağı yeni bölümde belli olacak. Hatırlandığı üzere Ceylan ve Ebru, Bahar'ı otelde köşeye sıkıştırmıştı. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ortalığı kasıp kavuracak transfer girişiminde bulundu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, kahramanca ortaya atılan Hızır, Tipi'nin göz göre göre öldürülmemesi için hayatını riske atmıştı. Tipi'nin cezalandırılamaması adına elini taşın altına koyup canını hiçe sayan Hızır'ın çıkışı şiddetli deprem etkisi meydana getirmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179.bölüm fragmanı geldi mi? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...