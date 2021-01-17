Hızır canını hiçe saydı! Ölüm geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da o isme sıkılacak! EDHO 179. bölüm fragmanı izle! Salı günlerinin efsanesi EDHO'da son kısmında yaşanan gelişmeler sonrası gözler hain ismin akıbetine çevrildi. Ceylan, Bahar'ı tuzağa düşürdüğünü varsayan Ebru'ya baka baka adilikle alakalı laflar söyledi. Bir yandan da vefat eden eşi Gönül'e kavuşmaya çalışan Tipi masada inatla infaz edilmek için uğraşsa da Hızır buna son anda müdahale etti. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Levent Sülün eklendi. Dinamikliğini kaybetmeyen bir oyuncu akışının olduğu Eşkıya Dünyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da boy gösterecek olan Levent Sülün, mesleki kariyerinde televizyon dünyasına damgasını vuran Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi isimli dizi projelerinde yer almıştır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...