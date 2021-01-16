Saflık tezgahı elinde patlayacak Çukurova'da peş peşe üçüncü veda! İpi çekiliyor başka yere çoktan gitti

Sevilerek izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde izleyiciler henüz Hünkar ve Yılmaz'ın ölüm şokunu atlatamamışken ortaya bomba bir iddia atıldı. Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılık iddiası çok kulislerde konuşuluyor. Perşembe akşamı reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'ya bir süre önce Vahide Perçin ve bu hafta da Uğur Güneş veda etti. Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin henüz Yılmaz'ın dramatik bir biçimde ölerek diziye veda etmesinin şokunu atlatamamışken bir ayrılık şoku daha yaşayabileceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Behice karakterine Esra Dermancıoğlu'nun diziye veda edeceği son günlerde konuşulan iddialar arasında yerini aldı.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.