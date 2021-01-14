Büyük umutlarla başlamıştı! Reytinge kurban gitti! Kanal D o dizinin fişini çekti! Çocukluk, Öğretmen, Maria ile Mustafa'nın ardından reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen Kanal D'de ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi, final yapmadan yayından kaldırıldı. Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı 5. bölümü ile ekran hayatına veda etti. Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.
BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ KONUSU
Suna, 40'lı yaşların güzel bir kadındır. Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla bir gecekonduda yaşamaktadır. Bir ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf'tur. Yirmili yaşlarının başındaki Yusuf, ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan biridir.
Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir. Suna'nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…
BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Özge Özberk (Suna)
Musa Uzunlar (Sadri Güngör)
Mert Yazıcıoğlu (Yusuf)
Emre Kınay (Çetin Alaz)
Simay Barlas (Yağmur Güngör)
Pamir Pekin (İbrahim Komiser)
Alihan Türkdemir (Ali)
Mina Derman (Zehra)
BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Çekimler, Beykoz'da dizi için kurulan platoda gerçekleşmektedir.