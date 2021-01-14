Büyük umutlarla başlamıştı! Reytinge kurban gitti! Kanal D o dizinin fişini çekti! Çocukluk, Öğretmen, Maria ile Mustafa'nın ardından reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen Kanal D'de ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi, final yapmadan yayından kaldırıldı. Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı 5. bölümü ile ekran hayatına veda etti. Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.