Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. atv ekranlarında seyrici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Demancıoğlu, oyunculuğuyla en çok konuşulan isimler arasında geliyor.
Dizide canlandırdığı karakter ile adından sıkça söz ettiren ve gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor.
ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.
Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.
Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.
Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.
Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.
Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.
DİZİLERİ:
Sen Harikasın, 1. sezon, 2008
Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu
Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge
Küçük Hesaplar, 2012
Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013
Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay
Sil Baştan, 2014
Serçe Sarayı, 2015, Süla
Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun
Kirgin Cicekler, 2016, Zehra Terinci
Bir Zamanlar Çukurova- Behice
SİNEMA FİLMLERİ:
Ayla (film), 2017, Sebahat Dilbirliği
Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane
Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu
Merdiven Baba, 2015, Süheyla
Murat Ünalmış: Kayseri
Ahu Tuğba: İstanbul
Necati Şaşmaz: Elazığ
Nihat Nikerel: Çorum
Nurgül Yeşilçay: Afyon
Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı
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