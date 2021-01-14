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    • 14.01.2021 22:09
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    • 14.01.2021 22:09
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    Adından söz ettiriyor! 'nın Behice'si hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! meğerse...

    'nın Behice'si hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. atv ekranlarında seyrici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Demancıoğlu, oyunculuğuyla en çok konuşulan isimler arasında geliyor. Dizide canlandırdığı karakter ile adından sıkça söz ettiren ve gündemden düşmeyen 'nun özel hayatı da merak ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si hakkındaki şaşırtıcı gerçekler ve ...

    Çukurova'nın Behice'si şaşırttı!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. atv ekranlarında seyrici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Demancıoğlu, oyunculuğuyla en çok konuşulan isimler arasında geliyor.

    Dizide canlandırdığı karakter ile adından sıkça söz ettiren ve gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor.

    ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
    7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.

    Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

    Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

    Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

    Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

    Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

    DİZİLERİ:
    Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

    Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

    Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge

    Küçük Hesaplar, 2012

    Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

    Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

    Sil Baştan, 2014

    Serçe Sarayı, 2015, Süla

    Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

    Kirgin Cicekler, 2016, Zehra Terinci

    Bir Zamanlar Çukurova- Behice

    SİNEMA FİLMLERİ:
    Ayla (film), 2017, Sebahat Dilbirliği

    Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

    Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

    Merdiven Baba, 2015, Süheyla

    Murat Ünalmış: Kayseri


    Ahu Tuğba: İstanbul

    Necati Şaşmaz: Elazığ

    Nihat Nikerel: Çorum


    Nurgül Yeşilçay: Afyon


    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


    Hilal Altınbilek - İzmir


    Bensu Soral - Bursa


    Tamer Karadağlı - Kars

    Burak Özçivit - Gaziantep


    Didem Balçın - Ankara

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    Haberler Magazin Adından söz ettiriyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Esra Dermancıoğlu meğerse...