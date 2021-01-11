Survivor Cemal Hünal diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cemal Hünal diskalifiye mi oldu? Survivor Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal'ın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki Survivor Cemal diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal, ada şartlarına uyum sağlayamadığı gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edildiği iddia edildi.
CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 kadrosuna kattığı Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın, Survivor'dan diskalifiye edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Acun Ilıcalı'nın ilk yarışmacı olarak Survivor aday kadrosuna alındığını açıkladığı ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor 2021'den diskalifiye edildiği iddiaları sosyal medyaya ve magazin gündemine damga vurdu.
Yarışmanın 10 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan bölümünde Survivor Cemal'in zorlandığı ve rahatsızlandığı görüldü.
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.
Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.