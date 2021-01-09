ATV ekranlarında bir efsane haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sırlar son bölümde yavaş yavaş çözülmeye başladı. Façalı ve Çakırbeyli ailelerinin içerisinde yer alan Ebru'nun herkesi kandırdığı ve ihanet ettiği belli oldu. Son sahnede Hızır masaya gelerek Tipi için kendini feda etmek üzere masanın 14. kuralını hatırlatarak kendisinin infaz edilmesini istediği bölüm sonrası heyecan artıyor. Ayrıca Tipi'nin Ebru'yu telefon görüşürken yakalaması ve "Gizli olanı sevmem" demesi çok daha önceki şüphesinin haklı çıktığını gösterdi. Dizinin gelecek hafta izleyici karşısında olmayacağı öğrenilirken EDHO 179. bölüm fragmanında neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte son bölüm damgasını vuran sahne...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI

EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.