Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler, yarışmalar, programlar, ana haber bültenleri ve diğer kategorilerdeki tüm yayınların izlenme oranları savaşında bir gün daha geride kaldı. Hafta ortasında yine ilk sırayı alabilmek adına kozlarını ortaya koyan kanallar arasında en çok seyredilenler sıralaması ve sonuçlar merakla öğrenilmek isteniyor ve sorgulanıyor. Öne çıkanlar arasında 41. bölümü ile yayınlanan Kuruluş Osman, final yaparak izleyicisine veda eden Zümrüdüanka ve tekrarıyla ekranlarda olacak Sadakatsiz var. Ayrıca Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, SHOW Ana Haber ve ATV Ana Haber var. Peki dün en çok hangisi izlendi? 6 Ocak 2021 Çarşamba Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.
6 OCAK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 6 Ocak Çarşamba reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;
1 - KURULUŞ OSMAN
2 - SADAKATSİZ
3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
4 - SADAKATSİZ (ÖZET)
5 - ESRA EROL'DA
ATV 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (tekrar)
23:30 Son Darbe
STAR TV 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah
FOX TV 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Zümrüdüanka (final)
TRT 1 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
TV8 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Sinema
14:30 Doya Doya Moda
17.45 Ailecek Şaşkınız
20:00 Sinema
22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2019
Show TV 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Deliha 2
Kanal 7- 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:40 Perde
11:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim