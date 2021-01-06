Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler, yarışmalar, programlar, ana haber bültenleri ve diğer kategorilerdeki tüm yayınların izlenme oranları savaşında bir gün daha geride kaldı. Hafta ortasında yine ilk sırayı alabilmek adına kozlarını ortaya koyan kanallar arasında en çok seyredilenler sıralaması ve sonuçlar merakla öğrenilmek isteniyor ve sorgulanıyor. Öne çıkanlar arasında 41. bölümü ile yayınlanan Kuruluş Osman, final yaparak izleyicisine veda eden Zümrüdüanka ve tekrarıyla ekranlarda olacak Sadakatsiz var. Ayrıca Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, SHOW Ana Haber ve ATV Ana Haber var. Peki dün en çok hangisi izlendi? 6 Ocak 2021 Çarşamba Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.