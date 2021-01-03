Kurtlar Vadisi'nin güllüsü açıklama yaptı! Hayranları şokta! Efsane dizi yeni ismiyle geri dönüyor! Sosyal medya üzerinden canlı yayın gerçekleştiren Erhan Ufak, dizinin yeniden ekranlarda olacağını ifade etti. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin final yapmadığını söyledi. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi yeni adı 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile şubat ayında izleyicilerle buluşacak. Show TV kanalıyla anlaşan dizinin ilk fragmanı ise hayranları tarafından merakla bekleniyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
ŞUBAT AYINDA EKRANLARA GELECEK
Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.
HAYRANLARDAN BÜYÜK İLGİ GELDİ
Kurtlar Vadisi dizisinin kaldığı yerden devam edeceği haberinin ardından hayranları büyük mutluluk yaşadı.
EFSANE DÖNECEK Mİ?
Sosyal medya üzerinden canlı yayın gerçekleştiren Erhan Ufak, dizinin yeniden ekranlarda olacağını ifade etti. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin final yapmadığını söyledi.
Dizinin yapımcılarının net bir kararı olmadığını ve yeniden başlayacağını da açıklamalarında bulundurdu. Bunun için ise final yapmayan dizisinin devam etme olasılığının yüksek olduğunu ekledi.
Türkiye üzerindeki pandemi sürecinin bu durum için şuan uygun olmadığını ancak engeller kalktığında yeniden sevenleri ile buluşacak bir dizi olduğunu da ekledi. Bu nedenle Kurtlar Vadisi Kaos dizisi için sevenlerinin her an hazır olması gerekiyor.
KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI
Dizinin başrolünde Polat Alemdar rolüyle özdeşleşmiş olan Necati Şaşmaz oynamaya devam edecek. Diğer oyuncuların isimleri henüz açıklanmadı.
ACUN ILICALI'NIN KANALINDA YAYINLANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın dijital platformunda yayınlanacağı iddia edilmişti.
Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekranlara gelecek dizinin dünyaca ünlü dizi platformu Netflix'te yayınlanacağı dedikoduları gündeme düşmüştü. İddialar yapımcı şirket tarafından yalanlanmıştı.