Biz zamanlar Çukurova'da ardı ardına ayrılık rüzgarı! Farklı bir yere gidiyor! Bileti kesildi! Masumluk oyunu tutmadı. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in ayrılıkları izleyicileri şok etmişti. Uğur Güneş'in ayrılmasıyla birlikte sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova'da ikinci kez hüsran yorumları yapıldı. Ünlü oyuncu Uğur Güneş yeni yılda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak. Ortaya atılan son iddialara göre Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun diziye gelecek bölümlerde veda edeceği konuşuluyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BİR AYRILIK DAHA
Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.
İzleyicinin dizi başladığından bu yana en çok bağırına bastığı karakterlerden biri olan Yılmaz'ın vedası herkesi sarstı. Diziye ölerek veda eden Uğur Güneş'in ardından bir veda haberi daha alacağımız iddia edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edeceği iddia edilen o isim kim?
ÇUKUROVA MACERASI SONA MI ERİYOR?
Bir Zamanlar Çukurova'ya sonradan Behica karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun veda edeceği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. İddialara göre; intihar ederek veda edecek Esra Dermancıoğlu.
Dizide Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu 83.bölümde diziden ölerek ayrılacak.
Behice 83.Bölüm'de uçurumdan aşağıya kendini atarak intihar edecek ve böylece diziye veda edecek. Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova'da izleyicilerin kalbini kazanmıştı.
ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 doğumludur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.
Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.
Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.
Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.
Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı (Refia Dermancıoğlu) bulunmaktadır.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU
Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!
Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Adana'nın göz dolduran doğal güzelliği Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekranlardan taşıyor. Dizi çekimleri genellikle Adana ve Mersinde gerçekleştiriliyor. Adana Çukurova'yı temel alan dizi için özel bir plato kurulmuş. İnşaatı 8 ay süren bu dizi platosunu, 450 kişilik profesyonel ekip çalışarak tamamlamış.