Suboş ikna olmadı hain alayını koparıyor! EDHO 179. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başlandı. Çakırbeyli ve Façalı ailelerini ketenpereye getirenin sonu olacak. ATV ekranlarında salı akşamlarına mührünü vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ebru'nun hain çıkması herkesi çok şaşırttı. Ebru meğer en başından beri Fethi'nin istediği planları gerçekleştirmek üzere hareket ettiği ortaya çıktı. Ancak henüz bu gelişmeden Çakırbeyli ve Façalı aileleri haberdar değil. Son sahnede masada Tipi'nin infazı beklenirken Hızır'ın gelip kendisini feda etmek istemesi geceye damgasını vuran olaylardan oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri şimdi EDHO 179. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte dizinin son bölümüne damgasını vuran sahne...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"