Büyük umutlarla başlamıştı! O dizinin fişi çekildi! Yayın akışından kaldırıldı! Hayranları şokta

Berk Atan kimdir: Berk Atan, 26 Ekim 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2012 Best Model of Turkey birincisi seçildikten sonra dikkatleri üzerine çeken model ve oyuncu Berk Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden"; 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi.

Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile oyunculuğa adım atan oyuncu:

Cihat Süvarioğlu kimdir: 23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğan Cihat Süvarioğlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. Marmara Üniversitesi İşletme

Bölümünü bitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Gösteri Sanatları Merkezi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı.