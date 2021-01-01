Büyük umutlarla başlamıştı! O dizinin fişi çekildi! Yayın akışından kaldırıldı! Hayranları şokta

Büyük umutlarla başlamıştı! O dizinin fişi çekildi! Yayın akışından kaldırıldı! TRT 1 ekranlarında yayınlanan sımsıcak, samimi, içimizden birilerinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisi seyirciyi bir yandan güldürürken bir yandan da ağlatmayı başaran hikayesi ile alkış topluyor. Cumartesi akşamları yayınlanan diziden kötü haber var, dizi yayın akışından kaldırıldı. Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...