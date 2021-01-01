Akıncı oyuncuları ve konusu! Akıncı oyuncu kadrosunda kimler var?

Hem farklı konusu hem de başarılı oyuncuları ile ön plana çıkan Akıncı dizisi ATV'de yayınlanmaya başlanacak. Daha yayınlanmadan bile gündem konusu olan dizi ile ilgili bilgiler arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Akıncı oyuncuları ve konusu hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin merak ettiği detayları haberimizde derledik. İşte Akıncı oyuncu kadrosunda kimler var? Sorusunun yanıtı…
AKINCI 1. BÖLÜM FRAGMANI
AKINCI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Veli Çelik oturuyor. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp / NTC Medya üstleniyor.
AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Fragmanları yayınlanmaya başladığından beri Türk televizyonlarına farklı bir soluk getireceği belli olan Akıncı'nın konusu ise; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor.
AKINCI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?
Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de doğdu. Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz'e gitmiştir.
Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.
Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında "Derin Sular" adlı dizide görülmüştür.
2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.
2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.
2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı.