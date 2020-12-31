Dijitalizmin arşa çıktığı şu dönemlerde Acun Ilıcalı, hedef kitlenin temennilerini karşılayacak Exxen platformunun yayın faaliyetlerini başlatacak. TV8 kanalıyla beraber Exxen mecrasında da faal içerik üreticiliğine atılan Acun Ilıcalı hangi projeleri kullanmakta olanlara sunmayı tasarlıyor? Hayalini reelleştiren Acun Ilıcalı'nın milyonlarca seyirciye eriştirmeyi hedeflediği Exxen nasıl izlenir ve kaç gün ücretsiz? Dijital platformda farkını ortaya koyacak atılımlarda bulunarak rakiplerinin ötesinde bir performans çıkarmak isteyen Acun Ilıcalı, 1 Ocak 2021'den itibaren dizi yapımları, film projeleri ve cümbüş programlarıyla seyircisine apayrı bir tecrübe sunmaya hazırlanıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EXXEN ÜCRETİ / FİYATI NE KADAR? EXXEN KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?
Acun Ilıcalı, sosyal mecra aracılığıyla yapmış olduğu duyuruya göre Ocak ayı itibariyle izleyici kitlesinin kullanımına açacağı Exxen platformunun aylık ücretinin 9.90 TL olduğunun açıklamasını gerçekleştirdi. Öte yandan Exxen platformdaki yer alan yapımlar ilk 7 (yedi) gün süresince ücretsiz olarak izlenebilecek.
EXXEN'DE YAYINLANACAK PROJELERİN AFİŞLERİ!
EXXEN'DE YAYINLANACAK PROJELERİN AFİŞLERİ!
EXXEN'DE YAYINLANACAK PROJELERİN AFİŞLERİ!
EXXEN'DE YAYINLANACAK PROJELERİN AFİŞLERİ!
EXXEN'DE YAYINLANACAK PROJELERİN AFİŞLERİ!
EXXEN'DE YAYINLANACAK PROJELERİN AFİŞLERİ!
EXXEN'DE YAYINLANACAK PROJELERİN AFİŞLERİ!
EXXEN'DE YAYINLANACAK PROJELERİN AFİŞLERİ!
ACUN ILICALI'NIN EXXEN PLATFORMUNDAKİ TÜM PROJELER...
Exxen'de 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak projeler listesi şu şekildedir:
*Konuşanlar
*Gibi
*Fight Club
*İşte Bu Benim Masalım
*Şeref Bey
*Hükümsüz
*Master Chef Junior
*TolgShow Filtresiz
Exxen platformunda yayına girecek, ancak tarihi henüz belli olmayan projelerin listesi de aşağıdaki gibidir;
-Sihirli Annem
-Zeynep Bastık ve Konukları
-Kirli Çamaşırlar
-Garaj Exxen
-Akıl Oyunları
-Öğrenci Evi
-Kral Şakir
-Katarsis
-Yetiş Zeynep
-Ayak Tenis
-Vahşi Şeyler
-O Adam Oldun Mu?
-Nasıl Zayıflarım?
-Astrolojik Şifreler
-Sürprizimiz Var
-Şanslı mı Şanssız mı?
-Buraların Yabancısıyız
-Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları
-Alper Rende ile Kaçış
-Sesli Güldüm
-2008 Milli Takım Hikayesi
-Süper 1 Takım
-Survivor Seçmeler
-No Limit
-Rol Kes
-@EnesArıkan
EXXEN NEDİR?
Acun Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında platform kapsamında dizi, reality show, yarışma, belgesel, çocuk projeleri gibi içeriklerin yer alacağını aktardı. Platformda Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerinde yer alacağı bir müzikal projeye de imza atılacak.
Ali Atay tarafından tasarlanan ve Onur Ünlü tarafından yönetilecek olan Şeref Bey isimli dizinin de Exxen'de yer alacağı, dizide Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın yer alacağı bildirildi.
Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizi de platform kapsamında bulunacak. Mustafa Uslu tarafından ortaya konacak olan Hükümsüz isimli dizinin başrolünde Özgü Namal yer alacak.
Dünyanın yakından takip ettiği Next Top Model yarışması Burcu Esmersoy tarafından sunulacak. İbrahim Büyükak ile Beyazıt Öztürk ise birlikte bir Talkshow programı yapacaklar.
Diğer yandan Sagopa Kajmer ile Ceza'nın birlikte jüri üyeliği yapacakları bir rap yarışması yapılacağı da aktarılanlar arasında yer alıyor. Öğrenci Evi ismindeki yapım ile gençlere özel olarak ortaya konacak ve bir villada yaşayacak olan 3 öğrencinin hayatının anlatılacağı aktarılıyor.