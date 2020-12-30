Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle bir efsane haline gelen Cengiz Coşkun ve Survivor'ın bu yılki yıldızı Yasin Obuz yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor. Cengiz Coşkun ve Yasin Obuz, Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak Yavuz isimli dizide oynacak. 3 sezon boyunca dijital platformlardan yayınlanacak dizi hakkında konuşan Obuz projdeden önce saçını ve sakallarını keseceğini ancak rol için kesmeme kararı aldığını açıkladı. Ayrıca projede Diriliş Ertuğrul dizisiyle nam salan Cengiz Coşkun ve Hazal Filizküçükköse gibi ünlü isimler rol alacak. Yavuz'un Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen'de yayınlanacağı öğrenildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YASİN OBUZ, YAVUZ DİZİSİYLE GELİYOR!
Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun canlandıracak.
Filmin yapımcısı ve senaristi Bilal Kalyoncu, Yasin Obuz'un Yavuz Sultan Selim'in en yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını açıkladı. Ayrıca ünlü oyuncu Aydan Şener'in de bu dizi ile ekranlara geleceğini söyledi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın daveti üzerine şehre gelen Bilal Kalyoncu Şubat ayında çekimlerine başlamayı planladıkları diziye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz'un da rol alacağını açıklayan Bilal Kalyoncu, Obuz'un padişahın yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını anlattı.
'Malazgirt 1071' adlı filmi de korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası seyirciyle buluşturacaklarını anlatan Kalyoncu, Yavuz'un Malazgirt 1071 ile başlayan dönem filmi tecrübelerinin devamı niteliğinde olacağını vurguladı.
Bu dizide oynayacağı için oldukça heyecanlı olduğuna değinen Yasin Obuz, "Survivor'dan döndükten sonra Bilal ağabey projeden bahsedince sonra saçımı, sakalımı kesmemeye karar verdim. Yaklaşık 1,5 aydır eğitim alıyoruz. At binme, kılıç kuşanma gibi eğitimlerimiz 1,5 ay daha sürecek" dedi.
Dizinin çekimleri için her türlü desteği vereceklerini açıklayan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Yavuz Sultan Selim Han'ın 10 Ekim 1470'te doğduğu Şehzadeler Şehri Amasya'dan tahta 7 padişah çıktığını hatırlattı. Açık hava müzesi görünümündeki şehri konuklarına gezdiren Başkan Sarı'ya günün anısına kılıç hediye edildi.
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
Survivor 2020 Gönüller takımında yarışan Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.
Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi.
Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi. Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine bir çok tecrübe edindi.
Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve hal hareketleri ile sosyal medyada bir çok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi. Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?
Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470'de Amasya'da dünyaya geldi. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadırlı ailesinden Aişe Hatun'du. Şehzadeliği Amasya'da geçen Yavuz Sultan Selim, devrin önemli âlimlerinden Arap ve Fars Dili ile yüksek din ve fen dersleri aldı. Devlet idaresi ve askeri konularda eğitim alması için Trabzon Valiliği'ne atandı.Babası II. Bayezid'in kuvvetli bir padişah olmaması dolayısıyla, Yavuz Sultan Selim'in iktidarı Trabzon ile sınırlı kalmadı. Trabzon'a akınlar düzenleyen Gürcüler üzerine seferler düzenledi.
1508 yılında Kars, Ardahan, Erzurum ve Artvin'e düzenlediği seferler ile buraları Osmanlı topraklarına kattı. Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği döneminde Doğu Anadolu'da Şah İsmail'in başlattığı propaganda hareketleri şiddetli bir hal almıştı. Yavuz Sultan Selim bu durumdan babasını haberdar ettiyse de II. Bayezid hiçbir tedbir almamıştı.
Sultan Selim, Valilik göreviyle bu propaganda hareketlerinin önüne geçemeyeceğini bilmekteydi.24 Nisan 1512'de babasının tahttan indirilmesini sağlayarak kardeşleri korkut ve Ahmet Çelebileri saf dışından bıraktı ve Osmanlı Devleti'nin başına geçti. II. Bayezid bundan kısa bir süre sonra 26 Mayıs 1512'de vefat etti. Yavuz Sultan Selim tahta geçtikten hemen sonra 1512 ve 1513 yılları arasında Şah İsmail sorununu halletti.
ADI 3. KÖPRÜYE VERİLDİ
Safevi Devleti'nin Memlük Devleti ile ittifak yapmasından dolayı Yavuz Sultan Selim ikinci doğu seferine çıktı. 5 Haziran 1516'da çıkılan seferde Osmanlı ordusu kısa zamanda Mısır sınırlarına dayanmıştı. Mısır'a bağlı olan Antep ve Besni Kaleleri kısa zamanda teslim oldular. Mısır hükümdarı Kansu Gavri yenilerek öldürüldü. 24 Ağustos 1516'da Mercidabık zaferinin kazanılmasından sonra tüm suriye Osmanlı topraklarına katılmış oldu.
28 Ağustos 1516'da Halp'in alınmasından sonra Hama, Humus ve Şam ele geçirildi.
Lübnan Emirleri Osmanlı hakimiyetine girdiler. Ardından Gazze ve Kudüs şehirleri alındı. Mercidabık Savaşı'ndan sonra Mısır'ın başına geçen Tumanbay, osmanlı hakimiyetini kabul etmemekteydi. Tumanbay yönetimindeki Mısır ordusuna karşı 22 Ocak 1517'de Ridaniye Savaşı kazanıldı. Bu savaşla birlikte Memlük Devleti yıkılmış, bölgede Osmanlı hakimiyeti güçlenmiş oldu. Bu seferler sonucunda Suriye, Filistin ve Mısır Osmanlı hakimiyetine girdi.24 Ocak 1517'de Kahire'nin alınmasından sonra Yavuz Sultan Selim Kahire'de Memlük Devleti'ne bağlı bulunan Abbasilerden halifeliği aldı. Yavuz Sultan Selim'in halifeliği alması ile Kahire'de bulunan kutsal emanetler Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'a getirildi. Osmanlı Devleti, İslam dininde bağlayıcılık ve güç sağlayan halifelik kurumunu ele geçirdi.
Böylece ilk halife olan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim oldu. 12 Eylül 1520'de "Aslan Pençesi" adı verilen bir çıban yüzünden vefat etti. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Sultan Selim Camii'ndeki türbeye defnedildi. Ölümünden sonra yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçti.Yavuz Sultan Selim döneminde imar faaliyetlerine de önem verildi. Diyarbakır Fatih Paşa, Elbistan Ulu Camii, Şam Salihiye'de Muhyiddini Arabi'ye Camii, İmaret ve Türbesi yaptırıldı.İstanbul Boğazı tarihinde 3. defa kara yoluyla birleşiyor. Bu köprüye padişah Yavuz Sultan Selim'in adı verildi.