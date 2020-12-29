



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hastalığı duyuran Seren Serengil sevenlerini üzdü. Son dakika olarak magazine düşen haber sonrası herkes Seren Serengil'in hastalığını merak etti. Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'in hastalığı ne?



Seren Serengil'in hastalığı ile ilgili açıklama doktorundan geldi. Seren Serengil'in 'Gastrik bypass' ameliyatını yapan Op. Dr. Ersin Aksu sanatçının hastalığını Dumping Sendromu olarak açıkladı. Peki Dumping Sendromu nedir? İşte Seren Serengil'in doktorunun açıklaması...