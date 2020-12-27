Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle acil olmayan ameliyatlar rafa kaldırıldı. Ünlü manken Özge Ulusoy ise estetik aşkı nedeniyle pandemide de bıçak altına yattı.

Instagram'daki gossippasta'nın iddiasına göre; 38 yaşındaki Ulusoy, 9 Aralık'ta bıçak altına yatıp gizlice burun estetiği yaptırdı.

'İYİ YAŞ ALIYORUM'



Operasyonun duyulmaması için doktorunu bile tembihlediği konuşulan ünlü manken, geçtiğimiz dönemlerde hiç estetiğinin olmadığını açıklamıştı. Ulusoy, "İyi yaş alıyorum. Botoks ve dolgu yaptırıyorum. Bugüne kadar ameliyat olmadım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.