Hayranlarını üzen ayrılık! Bir Zamanlar Çukurova'da büyük hüsran! Yayınlanan yeni bölümde Züleyha ve Yılmaz her şeyi arkada bırakarak Çukurova'dan kaçıyor. Ancak bu kaçış, arabalarının kaza yapmasıyla hüsrana uğruyor. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziden ayrıldı mı? Geçtiğimiz bölümlerde Hünkar Yaman karakterinin diziye veda etmesi herkesi şaşırtmıştı. Son olarak Yılmaz'ın arabasının kaza yapması ve uçurumundan aşağı yuvarlanması Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacağına dair iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Konu hakkında TIMS&B ve yayıncı kuruluş ATV'den konu hakkında bir açıklama yapılmış değil. İzleyiciler söylentilerin ardından dizide bu hafta yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor.
DİZİNİN EFSANE İSMİ VEDA MI EDİYOR?
Çukurova'da Müjgan'ın ve bebeğinin akıbeti yeni bölümde belli olacak. Bu sırada kulislerde dolaşan iddiaya göre Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda ediyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak sosyal medyada görüldüğü üzere Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde, izleyicinin gözü Müjgan ve Yılmaz'da olacak gibi görünüyor.
YENİ DİZİSİ BELLİ OLUYOR İDDİALARI
Bir Zamanlar Çukurova izleyici şoke edecek bir ayrılığa daha hazırlanıyor olabilir. Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş, fenomen yapımda son çekimlerini de tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu. İddialara göre Güneş, "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş 1987 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da büyüyen Uğur Güneş ilk olarak eğitim hayatına başladı ve almış olduğu eğitimlerin beraberinde oyunculuk mesleğine de adım attı. Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.
Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.
Uğur Güneş Tamam Mıyız isimli dizide de yer aldıktan sonra en fazla sevilen diziler içerisinde yer alan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ismini duyurdu. 2014 senesinde başlayan dizi ilk sezonundan itibaren çok fazla rağbet gördü. Uğur Güneş aynı sene içerisinde Urfalıyam Ezelden ve İsimsizler dizileri içerisinde de yer aldı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Yaman konağında herkes derin bir uykuda!
Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar!
Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.
Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.
Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır. Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı?
Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı? Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu. 2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile oyunculuktaki başarısını perçinleyen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat veriyor. 31 yaşındaki Uğur Güneş 1.81 metre boyunda 75 kilo ve Oğlak burcudur.
Uğur Güneş'in rol aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova (Yılmaz Akkaya) – 2018
İsimsizler (Kaymakam Fatih) – 2017
Urfalıyam Ezelden (Çetin) – 2014
Diriliş Ertuğrul (Tuğtekin) 2014
Benim İçin Üzülme (Şiyar) – 2012
Yeniden Başla (Eray) – 2011
Uğur Güneş'in rol aldığı filmler
Seddülbahir 32 Saat (Hüseyin) – 2015
Şeytan-ı Racim (Emrah) – 2013
Tamam mıyız? (Serhat) – 2013