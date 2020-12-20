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    • 21.12.2020 07:54
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    EDHO 177. yeni bölüm : Kan gövdeyi götürecek! ve Rafet ölümü oyladı! Alpaslan şoke oldu!

    EDHO 177. yeni bölüm : EDHO 177. izle: ve Rafet ölümü oyladı! İlyas'ın "Hırsızın müptezeli fiilinden yakınır" sözleriyle damgasını vurduğu masa toplantısının ardından Alpaslan kendisinin ölümüne oy verenleri bitirmek için büyük bir pusu kurdu. Yedi masa üyesinin Alpaslan'ın ölümüne el kaldırması herkesi şaşırtırken özellikle İdris Reis ve Rafet'in oy kullanması İlyas başta olmak üzere Façalı ailesini de şok etti. Hızır, Alpaslan'ın planını çözerek toplantı sonrası İlyas'a "Sakın oradan çıkmayın" talimatını verdi. Heyecan dolu final sahnesinin ardından EDHO 177. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

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    EDHO 177. yeni bölüm fragmanı izle: Ortalık karıştı

    EDHO 177. yeni bölüm fragmanı izle: EDHO son bölümüyle ATV ekranlarında yine reytingleri altüst etti. EDHO son bölümde önemli gelişmeler vuku buldu. Yaman ve dostları Alpaslan'ın ölümünü masa kararıyla yapmak için harekete geçerek Yavuz'u Emin'i kaçırarak kurtarıp masada Alpaslan'ın ölümünü oylattılar. Oylama neticesinde Alpaslan'ın ölümü Rafet ve İdris Reis'in oylarıyla 7'ye 5 başarıya ulaştı. Ancak toplantı bitiminde Alpaslan tüm hepsinin ilmiğini boğazına dolayacak bir plan yaptı. Masa çıkışı pusu kuran Alpaslan Çakırbeyli Yaman ve işbirlikçilerinin ipini çekecek. Bölüm sonrası izleyiciler heyecanla EDHO 177. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV tarafından yayınlanmadı. İşte Alpaslan'ın Yaman başta olmak üzere masa üyelerine pusu kurduğu sahne...

    EDHO 177. yeni bölüm fragmanı izle

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Oradan çıkmayın İlyas!"

    Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir.

    KORKMAZLARIN CAN SIKAN PLANI

    Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir.

    YEDİYE BEŞ

    Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar.

    HIZIR'DAN "ORADAN ÇIKMAYIN" EMRİ

    Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

    CEYLAN NE YAPACAK?

    Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.

    EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

    Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister.

    Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır.

    Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.

    Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

    Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.

    KAHRAMAN KOÇOVALI ÇUKUR'DA!

    Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Mustafa Üstündağ, Kahraman Koçovalı olarak dizinin normal senaryosuna göre önceki sezonlarda ölerek diziye veda etmişti. Ancak ünlü oyuncu flashback sahnelerde Koçavalı kardeşlerinin hatırladığı güzel günlerle bazı bölümlerde dizide yer almaya başladı.

    MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

    Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu.

    Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynadı. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

    Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

    Sinema

    Aman Reis Duymasın - 2019
    Şeytan Tüyü - 2016
    Gulyabani - 2014
    Uzun Hikâye - 2012
    Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
    Vay Arkadaş - 2010
    Abimm - 2009
    Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
    Dilber'in Sekiz Günü

    Zeynep'in Sekiz Günü
    Zincirbozan - 2007
    Metropol Kabusu - 2003
    Neredesin Firuze - 2004
    Köçek - 2001
    Yolculuk - 2005

    Gülizar - 2004Emret Komutanım Şah Mat - 2007
    Ali'nin Sekiz Günü - 2008
    Vicdan
    Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

    Diziler

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)
    Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
    Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)
    Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
    Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
    Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
    Uğurlanmış Arzular - (2013)
    Neyin Eksik
    Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)

    Karanlıklar Çiçeği - (2012)
    İzmir Çetesi - Selami (2011)
    Cümbür Cemaat
    Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
    Keje
    Bedel
    Yarım Elma (2002-2003)
    Yılan Hikâyesi
    Bizim Aile
    Aşka Sürgün

    Dikkat Bebek Var
    Uy Başuma Gelenler - Cemal
    Emret Komutanım - (2005)
    Zincir Bozan

    Hayalet
    Hayat Bilgisi - (2004)
    Yedi Numara
    Yersiz Yurtsuz
    Cennet Mahallesi
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    Haberler Magazin EDHO 177. yeni bölüm fragmanı izle: Kan gövdeyi götürecek! İdris Reis ve Rafet ölümü oyladı! Alpaslan şoke oldu!