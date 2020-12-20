EDHO 177. yeni bölüm fragmanı izle: EDHO 177. yeni bölüm fragmanı izle: İdris Reis ve Rafet ölümü oyladı! İlyas'ın "Hırsızın müptezeli fiilinden yakınır" sözleriyle damgasını vurduğu masa toplantısının ardından Alpaslan kendisinin ölümüne oy verenleri bitirmek için büyük bir pusu kurdu. Yedi masa üyesinin Alpaslan'ın ölümüne el kaldırması herkesi şaşırtırken özellikle İdris Reis ve Rafet'in oy kullanması İlyas başta olmak üzere Façalı ailesini de şok etti. Hızır, Alpaslan'ın planını çözerek toplantı sonrası İlyas'a "Sakın oradan çıkmayın" talimatını verdi. Heyecan dolu final sahnesinin ardından EDHO 177. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.