Alpaslan'ın Yavuz'u kaçırmasının ardından masada ölümünün oylanması herkesi şaşırttı. Yaman ve dostları Alpaslan'ın ölümünü masa kararıyla yapmak için harekete geçerek Yavuz'u Emin'i kaçırarak kurtarıp masada Alpaslan'ın ölümünü oylattılar. Oylama neticesinde Alpaslan'ın ölümü Rafet ve İdris Reis'in oylarıyla 7'ye 5 başarıya ulaştı. Ancak toplantı bitiminde Alpaslan tüm hepsinin ilmiğini boğazına dolayacak bir plan yaptı. Masa çıkışı pusu kuran Alpaslan Çakırbeyli Yaman ve işbirlikçilerinin ipini çekecek. Bölüm sonrası izleyiciler heyecanla EDHO 177. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV tarafından yayınlanmadı. İşte Yaman'ın Alpaslan'ın infazı için oylama istediği sahne...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Oradan çıkmayın İlyas!"

Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir.