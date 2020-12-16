DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.