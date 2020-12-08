Masterchef'ten sonra TV 8 'de yine küfür skandalı! Gülşah Saraçoğlu ana avrat küfürler savurdu... Acun Ilıcalı... Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında şok ifadeler kullandı. Pek çok ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu bu kez küfür skandalıyla gündeme geldi. Aynı zamanda Doya Doya Moda isimli moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu sevgilisinin canlı yayınına girip küfürler savurdu. Daha önce yine TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef adlı yarışmada yarışan Uğur Yılmaz Deniz'in küfür skandalıyla gündeme gelip, diskalifiye edilmesinden sonra kanal yönetimi ve Acun Ilıcalı'nın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz'e yazdığı o küfürlü yorumlar.
Doya Doya Moda programında uzun bir süredir jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu açtı ağzını yumdu gözünü. Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismi giydiren ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, uzatmalı sevgilisi Gökhan Göz'den geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.
Saraçoğlu, daha öncelerde de evini bastığı eski sevgilisi Gökhan Göz'ü şimdi de tüm sosyal medya takipçileri önünde rezil etti. Saraçoğlu eski sevgilisinin Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılarak küfür ve hakaretler yağdırdı.
İşte ünlü modacının yorumlarından bazıları: "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz", "Yanındaki o... devam et köpek", "Arsız..." İş insanı Gökhan Göz'ün yanından gizemli kadın ise merak konusu oldu.
Olaylı gecenin ardından canlı yayın açan Saraçoğlu, pişman olmadığı bir daha olsa bir daha yapacağını ifade etti. Bu gelişmelerin ardından twitter'da ünlü modacı gündem olurken geçtiğimiz günlerde yıllar önce attığı tweetler nedeniyle Uğur'u Masterchef yarışmasından diskalifiye eden Acun Ilıcalı'ya çevrildi.
Saraçoğlu, geçtiğimiz yıl eski sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirmişti. Gökhan Göz, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. İşte arkadaşlar her şey ekranda görüldüğü gibi değil bunu bilin istedim durum ortada. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım" notuyla paylaşmıştı.
Saraçoğlu da konuyla ilgili olarak; "Yağ aldırma ameliyatımdan sonra değişti, bana hakaret etmeye başladı. Sosyal medya hesabından üzerinden beni kötülüyordu, o anda deli oldum. Bu ilişkiyi yaşadığıma büyük pişmanım" açıklamasını yapmıştı.
Çift ayrıldıktan 2 hafta sonra ilişkilerine yeniden bir şans verme kararı almıştı. Saraçoğlu, "Hepinizin de bildiği gibi Gökhan'la olan ayrılığımız çok ortalığı karıştırdı... Yaşanılan tüm olaylardan son derece rahatsız olduk... İnsanlar öfkeyle hata yapabilir. Biz de tüm bu olan bitenden ötürü çok üzüldük, bir araya geldik. Sorunlarımızı çözmek adına... Evet barıştık ve ilişkimiz kaldığı yerden devam ediyor." demişti.
GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NUN SEVGİLİSİ GÖKHAN GÖZ KİMDİR?
Yatırımcı ve girişimci iş insanı Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır. Türkiye'nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.
Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile görüntülenmiş, çift kameralara mutluluk pozları vermişti.