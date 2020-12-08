Masterchef'ten sonra TV 8 'de yine küfür skandalı! Gülşah Saraçoğlu ana avrat küfürler savurdu... Acun Ilıcalı... Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında şok ifadeler kullandı. Pek çok ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu bu kez küfür skandalıyla gündeme geldi. Aynı zamanda Doya Doya Moda isimli moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu sevgilisinin canlı yayınına girip küfürler savurdu. Daha önce yine TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef adlı yarışmada yarışan Uğur Yılmaz Deniz'in küfür skandalıyla gündeme gelip, diskalifiye edilmesinden sonra kanal yönetimi ve Acun Ilıcalı'nın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz'e yazdığı o küfürlü yorumlar.