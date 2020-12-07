KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM ÖZETİ

#Kuruluş etiketiyle sosyal medyada ses getiren, Türkiye gündeminde gece boyu zirvede yer alarak dünya gündeminde de beşinci sıraya kadar yükselen 'Kuruluş Osman'ın 36'ıncı bölümünde Nikola'yı gafil avlayarak Savcı ve Dündar beyleri kurtaran Osman Bey, Kulucahisar'ın fethi için alpleri Boran ve Göktuğ'u Bizans askeri kılığında kalede bıraktı.

Bala Hatun'dan aldığı istihbaratla Targun Hatun'un kaleye gittiğini öğrenen ve Targun Hatun'u sorgulayarak sırrını öğrenen Osman Bey; aile yemeğinde Targun Hatun'e eş olarak alacağını açıklayarak obadakileri şaşırttı. Yavlak Arslan'ın Nikola ile barışması için düzenlediği toplantıya katılacağını da söyleyen Osman Bey, herkese ters köşe yaptı.

Osman Bey ve askerleri Kulucahisar Kalesi'ni Bizans'tan geri almak için harekete geçti. Kaleye önceden sızan Boran ve Göktuğ Bizans'a önceden hamle yaptı. Ancak kale kapısını açmaya çalışan Göktuğ'un üzerine Bizans askerleri peşi sıra oklar attı. Peki, Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü? Kale kapısında üzerine ok yağdırdılar! Burak Çelik diziden ayrılacak mı? İşte merak edilenler...