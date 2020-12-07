Dünyaca ünlü isim teklifi kabul etti! Gelişiyle alplerin pabucunu dama attı. Kuruluş Osman dizi projesinin oyuncu kadrosuna dünyaca ünlü isim katıldı. Başarı basamaklarını hızla tırmanarak Türkleri gururlandıran zaferlere imza atan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman'da boy göstermeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey ve askerleri Kulucahisar Kalesi'ni Bizans'tan geri almak için harekete geçti. Kaleye önceden sızan Boran ve Göktuğ Bizans'a önceden hamle yaptı. Ancak kale kapısını açmaya çalışan Göktuğ'un üzerine Bizans askerleri peşi sıra oklar attı. Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanında ise Kuruluş Osman'ın Göktuğ'u Burak Çelik'in akıbeti merak ediliyor...
KURULUŞ OSMAN'A YENİ İSİM AZERBAYCAN'DAN...
Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" dedi.
KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM ÖZETİ
#Kuruluş etiketiyle sosyal medyada ses getiren, Türkiye gündeminde gece boyu zirvede yer alarak dünya gündeminde de beşinci sıraya kadar yükselen 'Kuruluş Osman'ın 36'ıncı bölümünde Nikola'yı gafil avlayarak Savcı ve Dündar beyleri kurtaran Osman Bey, Kulucahisar'ın fethi için alpleri Boran ve Göktuğ'u Bizans askeri kılığında kalede bıraktı.
Bala Hatun'dan aldığı istihbaratla Targun Hatun'un kaleye gittiğini öğrenen ve Targun Hatun'u sorgulayarak sırrını öğrenen Osman Bey; aile yemeğinde Targun Hatun'e eş olarak alacağını açıklayarak obadakileri şaşırttı. Yavlak Arslan'ın Nikola ile barışması için düzenlediği toplantıya katılacağını da söyleyen Osman Bey, herkese ters köşe yaptı.
Osman Bey ve askerleri Kulucahisar Kalesi'ni Bizans'tan geri almak için harekete geçti. Kaleye önceden sızan Boran ve Göktuğ Bizans'a önceden hamle yaptı. Ancak kale kapısını açmaya çalışan Göktuğ'un üzerine Bizans askerleri peşi sıra oklar attı. Peki, Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü? Kale kapısında üzerine ok yağdırdılar! Burak Çelik diziden ayrılacak mı? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLDÜ MÜ?
Burak Çelik'in canlandırdığı Göktuğ karakterinin diziye veda edip etmeyeceği gelecek hafta belli olacak.
Kuruluş Osman,Tüm Kişiler'de %14,07 izlenme oranı ve %29,04 izlenme AB Sosyal Statü'de %11,16 izlenme oranı ve %24,07 izlenme payı 20+ABC1'de ise %13,70 izlenme oranı ve %27,16 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 36'ıncı bölümüyle tüm kategorilerde reytingin zirvesine yerleşti.
Nikola, Yavlak Arslan, Dündar Bey ve Savcı Bey kendisini toplantıda beklerken Alplerini toplayan Osman Bey, Boran ve Göktuğ'un yarattığı kargaşadan faydalanarak Kulucahisar'a girmeyi başardı!
Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni geri almasına Nikola nasıl tepki verecek? Osman Bey'in Targun Hatun'la ilgili planı ne? Yavlak Arslan'ın ihanetine nasıl yanıt verilecek? Savcı Bey, Osman Bey'le yollarını ayıracak mı? Nikola'yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos'un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, seçimini yapacak mı? Targun Hatun babasını Bizans'ın elinden kurtarabilecek mi?
Kaleden dönerken yoluna dikilen Osman Bey'in sorularına hançerle cevap vermeye kalkan Targun Hatun, "Bir gün öleceğim ve yuğ törenimde İşte diyecekler Osman Bey'i öldüren kadın!" sözleriyle meydan okudu. Osman Bey'le kıyasıya savaşan ve bileğini bükemeyeceğini anlayan Targun Hatun, Osman Bey'in "Anlat bana! Nikola'yla ne işler çevirirsiniz?" sorusuna yanıt vermek durumunda kaldı.
Targun Hatun'un inadını kırabilmek için çok uğraşan Osman Bey, nihayet istediğini aldı ve Nikola'nın şantajını ve hain planını öğrendi.
Targun Hatun'un obaya gelişiyle değişen dengeler, hatunlar arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Hazal Hatun'un dikimhaneye gelen Targun Hatun'a "Sen de iyice buralı oldun. Bu gidişle Kayı'ya gelin de olursun" sözleriyle iltifat etmesi Selcan Hatun'un dikkatini çekerken; Targun Hatun'un "Bey kızı ancak bir beyle evlenir. Kayı beylerinden bekar olan var mıdır ki?" sorusunu Hazal Hatun "Kayı beylerinden evli olmayan yoktur fakat evlat isteyen vardır" diyerek imalı yanıt verdi.Sabrı taşan Selcan Hatun, "Kayı'ya gelin olmak zordur kızım. Eskiden de zordu şimdi daha da zordur.
Kayı, devlet olmayı konuşmaktadır. Artık Kayı'ya gelin olacak hatun bir devlete hatun olacak demektir. Osman'ım bunu bildiğinden Şeyhim Edebalı'nın ocağında yetişen bir hatun almıştır. O ocaktan yetişen hatun cihanı yönetse layıktır. Kayı'ya gelin olmak, Kayı'ya evlat vermek istiyorsan, sen de bir Bala olmaya bak" sözleri ise herkesi susturmaya yetti.
Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak? Bala Hatun, Osman Bey'in kararına nasıl tepki verecek? Targun Hatun babasını Bizans'ın elinden nasıl kurtaracak?
'Kuruluş Osman'ın büyük heyecanla izlenen 36'ıncı bölümü, görkemli final sahnesiyle büyük övgü aldı. Yavlak Arslan'ın girişimiyle Nikola ile buluşması için düzenlenen toplantıya katılmayan ve hedefine Kulucahisar Kalesi'ni koyarak alplerini toplayan Osman Bey'i Bamsı Bey, Bala Hatun, Aygül Hatun ve Gencebey de yalnız bırakmadı.
Kulucahisar'ın yeniden fethi için Bizans askeri kılığında kalede bulunan Boran ve Göktuğ, askerler arasında karışıklık yaratıp Osman Bey'e avantaj sağlarken; kale kapısını açabilmek için insanüstü gayret gösteren Göktuğ'un defalarca kez yaralanmasına rağmen fethin yolunu açması tüyleri diken diken etti.
"SETİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ"
Diziye birinci sezonda Kongar'ın nökerlerinden biri olarak katılan, daha sonra Müslüman olarak Osman Bey'in Alpleri arasına giren Göktuğ karakterini canlandıran Burak Çelik, kadroya katıldığı dönem atlarla çalışmaya başlamanın kendisini çok etkilediğini söylüyor: "Ata binince kendimi onunla bütünleşmiş gibi hissettim. Türk milletinin genetik yatkınlığı da var. Beynimizin bir yerinde programlanmış bu yeteneğimiz bence. Türk deyince akla at geliyor ilk önce. Hep farklı atlara biniyorum çünkü her birinden başka şeyler öğreniyorum. Atlar sabrı öğretti bana. At binmenin insanlara hatırlattığı en önemli özelliklerinden biri de empati duygusu bana göre."
Setteki uyumun üst düzeyde olduğu vurgulayan genç oyuncu "Burak Ağabey ile çok iyi anlaşıyoruz. Sağ olsun, çok iyi bir kaptan. Ondan çok şey öğreniyorum. Zaten setimiz şampiyonlar ligi gibi. Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Ahmet Yenilmez, Ragıp Savaş gibi çok kıymetli büyüklerim var. Hepsi çok büyük usta. Ne öğrenebilirsem öğrenmeye çalışıyorum" sözleriyle rol arkadaşlarına övgüler yağdırdı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 37'nci bölümü ile 9 Aralık Çarşamba akşamı atv ekranında olacak.