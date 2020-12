"SETİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ"

Diziye birinci sezonda Kongar'ın nökerlerinden biri olarak katılan, daha sonra Müslüman olarak Osman Bey'in Alpleri arasına giren Göktuğ karakterini canlandıran Burak Çelik, kadroya katıldığı dönem atlarla çalışmaya başlamanın kendisini çok etkilediğini söylüyor: "Ata binince kendimi onunla bütünleşmiş gibi hissettim. Türk milletinin genetik yatkınlığı da var. Beynimizin bir yerinde programlanmış bu yeteneğimiz bence. Türk deyince akla at geliyor ilk önce. Hep farklı atlara biniyorum çünkü her birinden başka şeyler öğreniyorum. Atlar sabrı öğretti bana. At binmenin insanlara hatırlattığı en önemli özelliklerinden biri de empati duygusu bana göre."