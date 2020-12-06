EDHO 175. bölüm fragmanı izle: Hızır Çakırbeyli büyük tehlikede! Önce Kubilay ardından Şahin Ağa... Kan gövdeyi götürdü

EDHO 175. bölüm fragmanı izle: Hızır Çakırbeyli büyük tehlikede! "Vakti belirsiz olan tek sefer ölümdür" ve "Ölüm güzeldir yaşamayı bilene" sözleriyle son bölümde çok konuşulan Şahin Ağa'nın vurulması izleyicileri üzen olaylardan birisi oldu. Salı akşamlarının efsanesi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler anbean takip edilirken Alpaslan Baba'ya kurulan pusuda Şahin Ağa'nın yürekleri burktu. Hızır kurulan pusuya engel olmaya çalışarak Alpaslan'a yardım etti. Bölümün ardından EDHO 175. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak edilirken Şahin Ağa'nın ölüp ölmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Canımızı alanı almadan gitmem!"
Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.
HIZIR'IN ALPASLAN ENDİŞESİ
Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.
ORTALIK KARIŞIYOR
Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.
HIZIR ALİ'NİN İSYANI
Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder.
HIZIR'DAN TERS KÖŞE
Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.
KORKMAZLARIN LİDERLİK MÜCADELESİ
Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.
ALPASLAN İPLERİ KOPARMAYA HAZIR
Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.
HIZIR VE BAHAR YAKINLAŞIYOR
Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.
BAHAR'IN PLANI NE?
Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez.
Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.
Dizinin konusu nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi.
Oyuncu kadrosunda kimler var?
Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.
Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik): Hızır'ın eşi.
Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostu.
Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğeni.
İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşi.
Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın dostu.
Yardımcı Karakterler
Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya): Hızır ve İlyas'ın annesidir.
Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): İlyas'ın eşi.
Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğlu.
Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası.
Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi.
Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi.
Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masa'nın bir üyesi.
Rafet Avcı (Şener Savaş): Masa'nın bir üyesi.
Cihan (Adnan Biricik): Masanın bir üyesi.
İdris (Ünal Silver): Masanın bir üyesi.
Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızı.
Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamı.
Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.
Tekin (Tevfik Erman Kutlu):Doğan Baba'nın adamı.
Bahar Sincan (Pelin Akil): Celal Sincan'ın kızıdır.
Yaman Korkmaz (Engin Benli): Çakırbeyliler'in düşmanıdır.