EDHO 175. bölüm fragmanı izle: Hızır Çakırbeyli büyük tehlikede! Önce Kubilay ardından Şahin Ağa... Kan gövdeyi götürdü

BAHAR'IN PLANI NE?

Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez.

Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.

Dizinin konusu nedir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik): Hızır'ın eşi.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostu.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğeni.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşi.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın dostu.

Yardımcı Karakterler

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya): Hızır ve İlyas'ın annesidir.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): İlyas'ın eşi.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğlu.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi.

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masa'nın bir üyesi.

Rafet Avcı (Şener Savaş): Masa'nın bir üyesi.

Cihan (Adnan Biricik): Masanın bir üyesi.

İdris (Ünal Silver): Masanın bir üyesi.

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızı.

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamı.

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.

Tekin (Tevfik Erman Kutlu):Doğan Baba'nın adamı.

Bahar Sincan (Pelin Akil): Celal Sincan'ın kızıdır.

Yaman Korkmaz (Engin Benli): Çakırbeyliler'in düşmanıdır.