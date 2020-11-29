EDHO 174. yeni bölüm fragmanı izle: ATV'nin dizisi olan EDHO, reytinglerde birinci sırayı aldı bırakmıyor. Dizinin yayınlanması ile birlikte bazı izleyiciler ilk bölümleri izlemek için araştırma yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli yakınlaşması Façalı ve Çakırbeyli ailelerinde şok etkisi yarattı. Bahar'ın kendisini kullandığını düşünen Ömür alışveriş merkezi çıkışında onu öldürtmeye çalışsa da başarılı olamadı. Gece Kuşu'nu ele geçiren Hızır'ın adamları içeride Derman ve Alparslan teke tek kalmasını sağladı. Gece Kuşu'nun ihanetine uğrayan Derman Korkmaz, Alpaslan'ın işini bitirmeye çalışsa da hayatından oldu. Heyecan dolu final sahnesinin ardından izleyiciler şimdi gözlerini EDHO 174. bölüm fragmanına çevirdi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder.
HIZIR'DAN TERS KÖŞE
Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.
KORKMAZLARIN LİDERLİK MÜCADELESİ
Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.
ALPASLAN İPLERİ KOPARMAYA HAZIR
Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.
HIZIR VE BAHAR YAKINLAŞIYOR
Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.
BAHAR'IN PLANI NE?
Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez.
BAHAR HIZIR'IN GÖNLÜNÜ ÇALMAYA ÇALIŞIYOR
Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.
HIZIR REİS, ALPASLAN'I KURTARABİLECEK Mİ?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.
MÜCADELEDE SON HAMLE
Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.
Dizinin konusu nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi.
Oyuncu kadrosunda kimler var?
Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.
Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik): Hızır'ın eşi.
Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostu.
Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğeni.
İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşi.
Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın dostu.
Yardımcı Karakterler
Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya): Hızır ve İlyas'ın annesidir.
Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): İlyas'ın eşi.
Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğlu.
Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası.
Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi.
Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi.
Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masa'nın bir üyesi.
Rafet Avcı (Şener Savaş): Masa'nın bir üyesi.
Cihan (Adnan Biricik): Masanın bir üyesi.
İdris (Ünal Silver): Masanın bir üyesi.
Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızı.
Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamı.
Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.
Tekin (Tevfik Erman Kutlu):Doğan Baba'nın adamı.
Bahar Sincan (Pelin Akil): Celal Sincan'ın kızıdır.
Yaman Korkmaz (Engin Benli): Çakırbeyliler'in düşmanıdır.