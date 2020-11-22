Türk televizyon dizi tarihinde hem uzun soluklu ve reyting oranları yüksek hem de en fazla sayıda seyirciye ulaşan Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır ve Necati Şaşmaz'ın üstlenmiş olduğu Polat Alemdar'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da buluşacağı şeklinde iddialar seyircisinin heyecan düzeyini zirveye ulaştırdı. Polat Alemdar karakteriyle özdeşleşip nam salan Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi'ndeki yoldaşı Oktay Kaynarca ile yeniden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde buluşacağı söylentisi yayıldı. Son olarak bazı haber sitelerinde Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolüyle nam salan Necati Şaşmaz'ın EDHO'ya katılacağı iddia edilmişti. Ancak başta ATV olmak üzere bu haberlerin doğru yansıtmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Konu hakkındaki iddialara dizinin efsane ismi Oktay Kaynarca son noktayı koydu.