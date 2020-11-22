Türk televizyon dizi tarihinde hem uzun soluklu ve reyting oranları yüksek hem de en fazla sayıda seyirciye ulaşan Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır ve Necati Şaşmaz'ın üstlenmiş olduğu Polat Alemdar'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da buluşacağı şeklinde iddialar seyircisinin heyecan düzeyini zirveye ulaştırdı. Polat Alemdar karakteriyle özdeşleşip nam salan Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi'ndeki yoldaşı Oktay Kaynarca ile yeniden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde buluşacağı söylentisi yayıldı. Son olarak bazı haber sitelerinde Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolüyle nam salan Necati Şaşmaz'ın EDHO'ya katılacağı iddia edilmişti. Ancak başta ATV olmak üzere bu haberlerin doğru yansıtmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Konu hakkındaki iddialara dizinin efsane ismi Oktay Kaynarca son noktayı koydu.
POLAT ALEMDAR İDDİALARINA KESİN YANIT!
Necati Şaşmaz'ın EDHO'ya katılacağı iddia edilmişti. Ancak başta ATV olmak üzere bu haberlerin doğru yansıtmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Konu hakkındaki iddialara dizinin efsane ismi Oktay Kaynarca son noktayı koydu.
MUHABİRLERİN SORULARINI YANITLADI
Önceki gün Bebek'te bir arkadaşının kuyumcu dükkanından çıkarken görüntülenen 55 yaşındaki Oktay Kaynarca, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kameraları gören usta oyuncu,"Ne yapıyorsunuz? Ben inemeyecek miyim Bebek'e?" diyerek basın mensuplarına takıldı.
NECATİ ŞAŞMAZ YANITI
"Necati Şaşmaz ile aynı projede yer alacakları" yönünde son günlerde gündeme gelen iddiaya açıklık getiren Oktay Kaynarca, "Hayır, öyle bir şey yok" diyerek son noktayı koydu.
Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakterinin en yakın arkadaşı, Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı 'Polat Alemdar'dı. Çakır, 2004 yılında yayınlanan 45'inci bölümünde, 'Cerrahpaşalı Halit' tarafından pusuya düşürülüp öldürüldü.
Süleyman Çakır'ın ölümü sonrası Kurtlar Vadisi hayranları, Çakır karaterinin gıyabında cenaze namazı kılmış, gazetelere vefat ilanı vermiş ve mevlit okutmuştu.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Reis, Alpaslan'ı kurtarabilecek mi?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.
Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.