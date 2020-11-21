ÖYKÜ GÜRMAN ÖDÜLLERİ

Flamenco dersleri alan Gürman, pek çok grupta ve okul orkestralarında solist olarak görev aldı. 2007'de ikiz kardeşi Berk Gürman ile seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" parçasıyla Youtube'da milyonlarca insan tarafından dinlendiler.

İkili 2007'nin son günlerinde "Kısmet" albümünü piyasaya sürdü. Gürman, 2007'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu" seçildi. Öykü&Berk, 2008 yılında Hürriyet Altın Kelebek Ödülü'ne layık görüldü. Kral TV'den "En İyi Çıkış Yapan Grubu" ödülü alan Öykü&Berk, Radio N101'den "En İyisi Sizsiniz" ödülünün sahibi oldu.