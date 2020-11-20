Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat sıkça konuşulan isimlerden biri. Peki ikili arasındaki son durum nedir? Yeni bir gelişme oldu ve gündemde de çok konuşuldu. Kadına şiddet olayıyla gündemde çalkalanan Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar ayrıldı mı? Ayrıca Sevcan Yaşar'ın hayatına dair merak edilen ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgiler de haberimizde bulabilirsiniz.
"GERİ ADIM ATMIYORUM"
Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.
Fakat Midyat, basına bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar'a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş. Bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemiş.
Önceki gün konuştuğum Sevcan Yaşar, Midyat'ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak'ta görüleceğini söyledi. Yaşar, "Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak" diye konuştu.
SEVCAN YAŞAR KİMDİR?
Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü bitiren güzel oyuncu, daha sonra İstanbul'a yerleşti. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitimini sürdürmektedir.
Miss Model Of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, ardından Çin'de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasının da birincisi olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Kayıp Şehir dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerini zirveye taşıyan Sevcan Yaşar, Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde, iş konusunda oldukça hırslı, istediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek kapasitede biri olan Aylin Yüksel karakterine hayat veriyor. Sevcan Yaşar, 1.78 metre boyunda, 60 kilodur.
Sevcan Yaşar'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – İyi ki Çocuk (Defne) (Sinema Filmi)
2018 – Erkenci Kuş (Aylin) (TV Dizisi)
2018 – Bahtiyar Ölmez (Nisan) (TV Dizisi)
2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Esra) (TV Dizisi)
2013 – Aramızda Kalmasın (Nehir) (TV Dizisi)
2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)
2012 – Kayıp Şehir (TV Dizisi)