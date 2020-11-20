"GERİ ADIM ATMIYORUM"



Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.



Fakat Midyat, basına bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar'a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş. Bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemiş.

Önceki gün konuştuğum Sevcan Yaşar, Midyat'ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak'ta görüleceğini söyledi. Yaşar, "Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak" diye konuştu.