Meryem Can kimdir? Youtuber Meryem Can ifşa görüntüsü gündem oldu!

Meryem Can kimdir? Meryem Can ifşa görüntüsü olduğu iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Youtuber Meryem Can kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Meryem Can, 3.6 milyonun üzerinde abonesi bulunan ünlü bir Youtuber olarak dikkat çekmişti.

MERYEM CAN'DAN AÇIKLAMA!

YouTube'da 3 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunan fenomen Meryem Can, "Kayıp Telefon İlanıyla Yalancıları Tespit Etmek" diye bir video yayınladı. Ancak Can, elindeki telefonun galerisindeki görüntüleri ekrana verince çıplak bir kadının görüntüsü ekrana yansıdı.