Meryem Can kimdir? Youtuber Meryem Can ifşa görüntüsü gündem oldu!

Söz konusu görüntüdeki kadının kendisi olduğu ileri sürülen fenomen kısa sürede Twitter'da "Meryem Can ifşa" etiketiyle gündem oldu. Hakkında yapılan yorumların ardından Twitter hesabından paylaşım yapan fenomen çıplak görüntü hakkında "Arkadaşlar, son yayınlamış olduğum videoda bir problem yaşandı. Biliyorsunuz biz ekip olarak Huawei ile çalışıyoruz. Kameraman arkadaşım da bu sebeple benimle aynı model telefonu kullanıyor. Post prodüksiyon kısmında gerekli olan ekran görüntülerini o aldığı için, o sırada aktarımı onun telefonu ile yapıyorduk. Fark ettiyseniz galeride bana ait herhangi bir fotoğraf yok. Ben de maalesef bu görüntülerin varlığını, video yayınlandıktan sonra fark ettim. Hızlıca o kısmı blurlamaya çalıştık fakat işlem gereğinden fazla uzun sürünce videoyu şimdilik kaldırdım" dedi.

MERYEM CAN KİMDİR?

Meryem Can, 3.6 milyonun üzerinde abonesi bulunan ünlü Youtuber'dır. Medine Tayfur Sökmen Lisesi'nden mezundur. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nü bitirmiştir.

İki kardeşi vardır. Bir erkek kardeşi bir de ablası vardır. 1996 yılında İstanbul Kartal'da doğmuştur. Doğup büyüdüğü Kartal'da yaşamaktadır. Balık burcudur.

172 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındadır. Bazı kaynaklarda aslen Balıkesir Bandırma'lı olduğu yazmaktadır. Farklı bir kaynağa göre Bandırma'da doğduğu belirtilmektedir. Ancak kendisininin bununla ilgili bir açıklaması yoktur.