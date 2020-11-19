MasterChef Türkiye ifşacısı, aldığı yarışmacı ismi tekrardan sosyal ağ platformu aracılığı ile takipçilerine aktardı ancak bu sefer her şey medya patronu Acun Ilıcalı'nın dilediği gibi oldu. Sosyal mecrada köstebek tarafından verilmiş olan isim yarışmadan elenmediği gibi çok büyük bir başarı elde etti. MasterChef Türkiye'den veda eden isim farklı çıkınca kullanıcıların ifşacı ismi olan güveni bitti.