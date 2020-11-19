2021 yılıyla birlikte maaşlara yeni zam geliyor. Bu minvalde 2020 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarında artış görecek olan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu yıl memur ve memur emeklilerine 2021 Ocak'ta yüzde zam yapılacak. Peki, polis, öğretmen ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni yılda memur ve memur emeklisinin alacağı maaş tahmin bilgileri

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek.