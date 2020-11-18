Kırmızı Oda bir dizinin daha başını yaktı! Star TV o dizinin ipini çekti apar topar final yapıyor... Başrollerinde Binnur Kaya, Meriç Aral, Tülin Özen, Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda ekran macerasına hızlı başladı. Aldıkları konuklarla da adından söz ettiren dizi için Arka Sokaklar kadar uzun sürecek gözüyle bakılıyor. Kırmızı Oda'nın bu denli yüksek başarısı kendisine rakip olan pek çok dizinin kaderini de etkiledi. Kırmızı Oda'nın kısa sürede elde ettiği bu başarı diğer kanalları da yeni projelere itti. Nitekim bu bağlamda Star TV şimdiden bir dizisinin fişini çekti. Bakın hangi dizi ekranlara veda ediyor. İşte haberin detayları.
İlk bölümü 4 Eylül'de TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede reytingleri ve sosyal medyayı sarstı. Reytinglerde rakipleri Arka Sokaklar ve Ramo'yu geride bırakan dizi TV8'e büyük katkı sağlamıştı.
BİR DİZİYİ DAHA BİTİRDİ
Kırmızı Oda'nın başlamasıyla Cuma akşamları ekranlarda TV8 fırtınası sürerken bir dizinin fişi çekildi.
Başrol oyuncusunun çıkarılmasıyla sarsıntılı bir sürece giren Star TV'nin büyük ses getiren dizisi Kırmızı Oda karşısında daha fazla dayanamayarak final kararı aldı.
BABİL EKRANLARA VEDA EDİYOR
Babil final yapıyor. Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan dizi 20. bölümde ekrana veda edecek.
Dijital dizi olarak planlanan ardından televizyona transfer olan dizi son yılların en büyük bütçeli projeleri arasında yer alıyordu.
BABİL DİZİSİ OYUNCULARI KİM? BABİL KONUSU NE?
İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan'ın, Egemen'le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman'la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır…
Babil'in yerine Özcan Deniz'in başrolünü oynadığı Seni Çok Bekledim dizisinin ekrana gelmesi bekleniyor.
Özcan Deniz geçen yıllarda İstanbullu Gelin dizisiyle uzun süre cuma akşamlarına damgasını vurmuştu.