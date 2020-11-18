Kırmızı Oda bir dizinin daha başını yaktı! Star TV o dizinin ipini çekti apar topar final yapıyor... Başrollerinde Binnur Kaya, Meriç Aral, Tülin Özen, Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda ekran macerasına hızlı başladı. Aldıkları konuklarla da adından söz ettiren dizi için Arka Sokaklar kadar uzun sürecek gözüyle bakılıyor. Kırmızı Oda'nın bu denli yüksek başarısı kendisine rakip olan pek çok dizinin kaderini de etkiledi. Kırmızı Oda'nın kısa sürede elde ettiği bu başarı diğer kanalları da yeni projelere itti. Nitekim bu bağlamda Star TV şimdiden bir dizisinin fişini çekti. Bakın hangi dizi ekranlara veda ediyor. İşte haberin detayları.