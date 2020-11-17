Star TV o dizinin ipini çekti! Büyük umutlarla başlamıştı! Reytinge kurban gitti! İzleyiciler gelecek hafta şoke olacak. Babil dizisi bu hafta cuma günü saat 20.00'de 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük bir heyecanla takip edilen dizi için yayıncı kuruluş Star TV'nin final kararı aldığı konuluşuyor. Kadrosunda Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Onur Saylak gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 20. bölümüyle ekranlara veda edecek. Alınan bu karar izleyicileri şaşırtırken cuma akşamları Star TV ekranlarında hangi dizinin izleyici karşısına çıkacağı ise merak ediliyor. Eski bir şehir olan Babil, Bağdat'ın 100 km kadar güneyinde bulunur. Şehirde yaşamın olduğu dönemde Fırat Nehri Babil Şehrinin tam ortasından geçmekteydi. Bulunan yazı tabletlerine göre M.Ö. 275 yılında şehrin terk edildiği sanılıyor.
EKRANLARA VEDA EDECEK Mİ?
Ay Yapım'ın yapımcılığı üstlendiği Babil dizisinin 20. bölümde ekranlara veda edeceği konuşulmaya başlandı. Ancak konu hakkında henüz yapımcı şirketten ve kanalda bir açıklama gelmedi.
BABİL SON BÖLÜMLERDE NELER YAŞANDI?
İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor.
Özkan'ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen'den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.
İrfan, Eda ve Egemen'in evlilik kararıyla, Deniz'i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan'ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan'a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.
İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda'yı, İrfan'sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan'ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşıyor.
Eda İrfan'ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen'e bir kez daha meydan okuyor.
İrfan adaleti sağlamak için taktik değiştirirken, Deniz'in geleceği, Eda'yı Egemen'le bir hayat düşünmeye zorluyor.
Süleyman ve İlay'ın düğününün Kudret'in gövde gösterisiyle kesilmesi tansiyonu yükseltirken, Ayşe'nin İrfan'la ilişkisi biraz daha derinleşiyor.
Babil Dizisi Konusu Nedir?
Efsaneye göre Babil Kulesi dik başlılığı temsil etmektedir. Anlatılanlara göre insanoğlu güçlerini birleştirerek Tanrıya ulaşmaya çalışır ancak bunu başaramaz. Ardından zamanla bu insanların dilleri birbirinden ayrılır ve aralarında anlaşamazlar.
Dizi de ise düzene karşı çıkan akademisyen İrfan'ın hikayesi anlatılacaktır. İrfan prestijli bir üniversitede ekonomi alanında ders veren idealist bir profesördür. Günün birinde işinden olur. Ancak İrfan'ın oğlu pahalı bir tedavi gerektiren ölümcül bir hastalığa yakalanır.
Akademi de kara listeye alınan, vasıf gerektirmeyen işler dahi bulamayan İrfan çaresiz durumda kalır. İrfan ve arkadaşı Egemen para toplamak için emlak sektöründe bir sahtekârlığa girişirler. Kısa sürede başarılı olurlar ama kazık attıkları mafya nedeniyle her şeylerini kaybederler. Ardından ikili başka bir sahtekârlığa girişirler ancak bu çalışmalar ikili ve eşleri arasında üstü örtülü sırların ortaya çıkmasına sebep olur.
Babil Dizisi Oyuncu Kimdir?
Ay Yapım imzalı Babil Dizisi birbirinden ünlü ve başarılı oyuncuları da bir araya getirmiş durumda. Son dönemlerin en başarılı oyuncuları arasında yer alan ve her biri bir dizinin başrolü olabilecek oyuncuların bir araya geldiği dizinin oyuncu kadrosunda usta oyuncular Halit Ergenç (İrfan), Ozan Güven (Egemen), Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Fuat fatih Odabaşı ve Mesut Akusta gibi oyuncular yer alıyor. Yakın zamanda ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizi daha şimdiden büyük heyecan ve merak uyandırmış durumda.
BABİL HAKKINDA KISA BİR BİLGİ
M.ö. 479 yılında Babil işgal edilmiş ve krallar tarafından Babil Kulesi yıkılmıştır. Daha sonra da hiç onarılmamıştır. Ancak, Babil Kulesine gelen Büyük İskender harabe olan kuleye hayran olmuş ve tekrar eski haline getirmeye karar vermiştir. 10.000 kişiyi bir araya getirerek kulenin bütün molozlarını ancak 2 ayda temizletebilmiştir. Büyük İskender'in ölümünden sonra kulenin eski haline getirilmesinden vazgeçilmiştir. Büyük İskender sıtma hastalığı sonucu hayatını kaybetmiştir.
Eski bir şehir olan Babil, Bağdat'ın 100 km kadar güneyinde bulunur. Şehirde yaşamın olduğu dönemde Fırat Nehri Babil Şehrinin tam ortasından geçmekteydi. Bulunan yazı tabletlerine göre M.Ö. 275 yılında şehrin terk edildiği sanılıyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgenin kalıntıları hala görülmektedir. Irak'taki El Hilla kasabasının bugünkü konumu Babil şehrinin merkeziydi.