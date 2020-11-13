Pazartesi akşamı saat 20.00'de 7. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 8. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Yorgos'un Ahmed Sencer'i hançerleyerek uçurumdan atması ve Sencer'in ağır yaralanması başta Melikşah olmak üzere yakındakileri üzmüştü. Sencer bulunduktan sonra etrafındaki herkes onu durumunun nasıl olacağına merak kesilmişti. Elçin ağabeyini kurtarmak için harekete geçse de Terken'in büyük oyunuyla karşı karşıya gelmişti. Şimdi izleyiciler yeni bölümde neler olacağı merak etmeye başladı. Yayınlanan fragmanda kurulan pusunun akıbeti ise akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah'a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram'ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos'un tuzağına düşmüştü.