Pazartesi akşamı saat 20.00'de 7. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 8. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Yorgos'un Ahmed Sencer'i hançerleyerek uçurumdan atması ve Sencer'in ağır yaralanması başta Melikşah olmak üzere yakındakileri üzmüştü. Sencer bulunduktan sonra etrafındaki herkes onu durumunun nasıl olacağına merak kesilmişti. Elçin ağabeyini kurtarmak için harekete geçse de Terken'in büyük oyunuyla karşı karşıya gelmişti. Şimdi izleyiciler yeni bölümde neler olacağı merak etmeye başladı. Yayınlanan fragmanda kurulan pusunun akıbeti ise akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah'a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram'ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos'un tuzağına düşmüştü.
Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer'e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?
Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken'in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah'ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı.
Elçin'in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin'e nasıl bir ceza verecektir? Elçin'in asıl niyetini ifşa edip Melikşah'tan takdir bekleyen Terken'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?
Bu sırada Gazali'nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam'ın evini yakan Hasan Sabbah'ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk'ün eline geçmişti. Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah'ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?
Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer'in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah'a açıklayacak mıdır?
Batınilerin devleti yıkmaya yönelik faaliyetlerine son vermenin eşiğine gelen Sencer, bu eşikte zorlu bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır.
Batınilerin savlarını halk nazarında çürüten Gazali'yi öldürmekle görevlendirilmiştir. Bu görevin öncesinde bir hücreye kapatılan Sencer, dışarıyla bağlantı kurabilmek için tek şansını kullanıp Turna'ya ulaşmayı denemiştir.
Turna, Sencer'in ilaç şişesi içinde gönderdiği pusulayı fark edebilecek midir? Şişedeki not Nizamülmülk'ün eline geçecek midir?