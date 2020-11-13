Gelinim Mutfakta'da bugün heyecan dolu bir gelişme yaşandı. Rekabetin üst düzeyde yaşandığı yarışmada eğlenceli anlar kadar üzüntülü anlar da yaşandı. Peki 13 Kasım Cuma Gelinim Muftakta günün ve haftanın birincisi hangi yarışmacılar oldu? Günün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi 5 altın bileziği koluna taktı. Gelinim Muftakta kim elendi? Sorusunun yanıtı da belli oldu. Bu hafta hiç beklenmedik bir veda yaşandı. İşte merak edilen bilgiler…
6 KASIM CUMA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (13 KASIM)
Esra ve Gizem en düşük puanı alan gelinler oldu. Haftanın en düşük puanını alan Gizem 56 puan ile yarışmaya veda edecek isim oldu fakat gelinlerden Esra'nın kayınpederi aniden rahatsızlandığı için yarışmadan çekilmek istediler. Bu nedenle Gizem elenmekten kurtulmuş oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi toplam 90 puanla İlayda oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA KİMDİR?
Kanal D'nin yeni sezonuna merhaba diyen programı Gelinim Mutfakta'nın güzel yarışmacısı İlayda Doğan 26 yaşındadır. İç mimarlık mezunu. Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.
GİZEM SANCAKTAR KİMDİR?
Aslen Ankaralı olan Gizem Sancaktar, 1993 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Çiçeği bununda bir gelin olan Gizem, 1 buçuk yıllık evlidir. 2018 yılında dünya evine girdi. Kedi ve köpek besleyen Gizem hayvanları da çok seviyor. Servet Saltuk Sancaktar ile evlidir. Rap müziğini oldukça çok sevmektedir. Eşiyle birlikte Ankara'da yaşamını sürdürmektedir.