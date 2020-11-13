Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da jüriler eleştirilerini yaparak puanlarını verdi. 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada haftanın finali yaşandı ve puanlar verildi. Peki puanlar nasıl şekillendi? İşte Doya Doya Moda kim elendi? 13 Kasım Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Sorularının merak edilen ve arama motorları üzerinden sıkça araştırılan soruların yanıtları…
13 KASIM CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren:27
Funda:16
Özde:22
Rümeysa:17
Sabiha:18
Birben:32
Aleyna:21
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 80 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Özde, Sabiha ve Funda girdi. Elenen isim Funda oldu.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.