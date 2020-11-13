Bir Zamanlar Çukurova 3.sezonuyla da izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizinin kadrosuna güçlü bir isim daha katılacak haberleri gündeme bomba gibi düştü. Heyecanın gitgide arttığı Bir Zamanlar Çukurova'ya Hande Soral'in katılacağı büyük yankı uyandırdı ve dizinin severleri hemen araştırmalarına başladı. Peki Hande Soral hangi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hangirolde yer alacak? Hande Soral kimdir, kaç, eşi kim? İşte ayrıntılar…
hANDE SORAL BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA MI KATILDI?
Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da TV100'ün haberine göre annesinin ölümüyle yıkılan Demir Yaman'la (Murat Ünalmış) bağlantılı bir karakter olacağı öğrenilen rolü canlandıracak oyuncu belli oldu.
Hande Soral Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni flaş transferi oldu. Soral'ın eşi İsmail Demirci ise Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynuyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Bazı hikayeler vardır, sen bitti dediğinde başlar."
SEVDA NEDEN TUTUKLANDI?
Tüm Çukurova tabutunun başında Hünkar'a hakkını helal eder. Tam o sırada camiye giren Sevda da tabutun başına yürümeye kalkar ama Züleyha onu durdurup, yanına alır.Demir ve Çukurovalılar şaşkın, konaktakiler ise kızgın halde Sevda'ya bakarlarken, avluya bir de jandarma gelecektir!
ARTIK HERKES BİRAZ EKSİK! ÇUKUROVA'DA HÜNKAR YOK!
Hünkar'ın cenazesi gözyaşları içinde camiden mezarlığa taşınır. Herkes kendi Hünkar'ı için ağıt yakmaktadır. Hünkar'ın kaderlerini değiştirip, aynı hikayeye dahil ettiği herkes ilk kez aynı hüzünde bir araya gelir! Demir hayattaki en büyük desteğini, gücünü yitirmenin, Fekeli kalbinin yarısını toprağa vermenin hüznündedir. Son günlerde yaptıklarıyla, gidişi Züleyha'ya da ikinci kez annesini kaybetmenin acısını yaşatmaktadır. Yılmaz bile şaşkın ve üzgündür. Eve gelen giden bitmez, dualar okunup, helvalar dağıtılırken Haminne kendi dünyasında kızının huzurunun peşine düşecektir. Haminne artık, Hünkar'ın evladı Züleyha'ya emanettir.
ZÜLEYHA KATİLİN PEŞİNDE!
Demir ve Fekeli, Hünkar'ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar kimsenin bugün kadar görmediği bir Züleyha'yı ortaya çıkaracaktır! Sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları, elinde silah ile Züleyha durduracak! Ardından o da Hünkar'ın katilini bulmak için yemin edecektir!
MÜJGAN'I ÇILDIRTAN KAĞITTA NE VAR?
Fekeli konağında da gözyaşları dinmeyen Fekeli'nin hüznü vardır. Ancak Müjgan'ın bulduğu bir belge yine Yılmaz ile onu karşı karşıya getirecektir. Üstelik bu kez olaya Fikret kendisini dahil edecektir. Ancak, kimsenin beklemediği bir şey olur ve Fekeli ilk kez, tüm acısı ile hepsini kendilerine gelmeleri için uyarır!
BEHİCE ŞİMDİ NE PLANLIYOR?
Cenazeye katılan, her durumda Hünkar'ın ölümüne şaşkınlığını dile getiren Behice, kendinden çok emin hayatına devam eder. Müjgan'ı yeniden yanına almanın da bir yolunu bulur. Hiç beklemediği bir yerden suçu karşısına çıkacaktır! Ancak her zamanki gibi, kendi çözümünü üreten Behice, bu kez gözünü iyice karartır! Ama planı ummadığı bir şekilde sonlanacaktır!
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı.
Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı.Hande Soral bu sezon Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırıyor.2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evlat Kokusu isimli dizide Zeynep karakteriyle başrol oynayan Hande Soral, son olarak İsimsizler dizisinde Handan rolüyle izliyicilerin karşısına çıkmıştı.Hande Soral, TRT 1 ekranlarında oynayan Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge karakterine hayat vermektedir
HANDE SORAL'IN EŞİ KİMDİR?
14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.