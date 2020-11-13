hANDE SORAL BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA MI KATILDI?

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da TV100'ün haberine göre annesinin ölümüyle yıkılan Demir Yaman'la (Murat Ünalmış) bağlantılı bir karakter olacağı öğrenilen rolü canlandıracak oyuncu belli oldu.

Hande Soral Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni flaş transferi oldu. Soral'ın eşi İsmail Demirci ise Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bazı hikayeler vardır, sen bitti dediğinde başlar."

SEVDA NEDEN TUTUKLANDI?



Tüm Çukurova tabutunun başında Hünkar'a hakkını helal eder. Tam o sırada camiye giren Sevda da tabutun başına yürümeye kalkar ama Züleyha onu durdurup, yanına alır.Demir ve Çukurovalılar şaşkın, konaktakiler ise kızgın halde Sevda'ya bakarlarken, avluya bir de jandarma gelecektir!