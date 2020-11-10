UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 8.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



TRT1'in Pazartesi akşamları yayınlanan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölümü ile dün akşam izlendi ve ardından 8.bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu, birden fazla ilde yapılacak. Bu iller arasında Sakarya, İstanbul ve Kocaeli gibi iller yer alıyor.

Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.