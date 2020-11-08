Salı akşamları heyecanla anbean takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. Son sahnede Yaman Korkmaz ve adamları Yavuz'u takipte olan Behzat'ın arabasını taradı. Hızır, her şeye rağmen yere göğe sığdıramadığı Alparslan'ın yaşamını garantiye alabilmek için düşmanıyla aynı çatı altında bulup anlaşmaya varırken, Alparslan da yoğun bir intikam duygusu beslediği Korkmazlar'ın mekanına baskın girişimi gerçekleştirirmesinin akabinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171.bölüm fragmanı yayında mı? Faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Korkmazlar'ın Çakırbeyli üyesi Behzat'ın aracına komplo düzenleyerek mermi sıkmasının sahne olduğu diziye dair en yeni gelişmeler...